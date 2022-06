Le Tremplin de Mouscron passe à l’heure japonaise pour son expo de fin d'année

École secondaire d’enseignement spécialisé, Le Tremplin offre aux élèves un savoir-faire, une expérience indéniable pour leur (re)donner confiance en eux et en leurs capacités. "L’exposition met en valeur leur travail et celui des professeurs" , poursuit le directeur. Pourquoi le Japon? "C’est un thème porteur. L’attrait pour la culture nippone est très présent parmi les jeunes générations."

Pour cet événement, toutes les sections de l’école sont mises à contribution. L’option habillement-coûture prépare un défilé de mode. L’option horticulture fleurit les murs et l’enceinte de l’expo. Les peintres et les menuisiers ont reproduit un avion japonais et ont décoré les ateliers. Les maçons et les carreleurs ont réalisé une construction dans le style oriental. Bref, la liste est longue et pourrait encore continuer.

«On ne visite pas simplement une école»

Mais le plus simple reste de découvrir les nombreuses surprises concoctées par le Tremplin ces 25 et 26 juin, dès 14h. "Cela faisait deux ans qu’on ne pouvait pas conclure l’année scolaire par une exposition. Donc c’est important pour nous de remettre la machine en route, de montrer ce que nos sections peuvent faire et surtout, qu’elles peuvent travailler ensemble, ajoute Sébastien Vercleven. À ce titre, l’exposition reste un aboutissement et offre une visibilité à nos formations. Ce n’est pas qu’un week-end portes ouvertes. Il y a un fil conducteur, on ne visite pas simplement une école. Et pour nous, c’est une fierté! Une fierté à partager."