Et cet esprit de convivialité, le comité Miss et Mister de Dottignies l’avait annoncé, dès le vendredi soir, pour leur animation "Dottignies tout est permis" (de surcroît lors de Fest’Art!).

Le lendemain, il régnait un petit air de festival celtique avec les prestations du groupe montois "Celtic Passion Pipe Band" mais aussi des musiciens de "Elly’s Garden" et Alkatrad. "C’est une ambiance qui plaît et c’est aussi un clin d’œil à nos amis bretons de “Bonnemain”, village avec lequel nous sommes jumelés", raconte l’organisateur qui envisage de miser encore davantage sur cet aspect pour l’édition 2023. La déambulation des Gilles de la Main dans les rues du village lors de leurs pré-soumonces a aussi rencontré un sympathique succès tandis qu’un bal populaire et un feu d’artifice ont clôturé cette deuxième journée.

Quant au dimanche, la pluie a malheureusement eu raison de la braderie, au grand dam des organisateurs. Deux échoppes et deux food-trucks accueillaient néanmoins les badauds aux abords du chapiteau. À l’heure de l’apéritif, égayé par la Banda, l’association a présenté et félicité huit nouveaux indépendants qui se sont installés dans le village entre 2021 et 2022. Les festivités se sont terminées sous les notes de la Fanfare Royale Union Musicale.

Le comité désormais s’atteler à la préparation de la Fête de la Main, "LE" rendez-vous de l’année!