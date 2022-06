Elle était attendue par les chiens mouscronnois et leurs maîtres… elle est désormais réalité! Une zone de liberté a été aménagée au cœur du parc communal de Mouscron pour permettre aux chiens de gambader et s’ébattre sans laisse, en toute sécurité, sous la surveillance de leur maître.

"Ce n’est pas un projet si facile que cela à mettre en place, relève la bourgmestre Brigitte Aubert, et échevine en charge du Bien-être Animal. Il faut trouver un vaste espace vert avec un peu de relief que l’on peut aménager et clôturer sans problème. Il faut qu’il soit facilement accessible pour un plus grand nombre possible afin de permettre aux personnes de s’y rendre à pied. On doit également veiller au voisinage, à ne pas déranger les riverains."

Dans cette zone clôturée, les chiens peuvent se dégourdir les pattes sans laisse, en toute sécurité et en toute liberté. L’espace dédié aux chiens a ainsi pu être créé dans l’extension du parc communal, à proximité de la buvette "Central Parc". Rapidement, les toutous et leurs maîtres ont pris possession de lieux. "Les premiers retours sont très positifs, se réjouit Mehdi Nehrou, secrétaire de la cellule du Bien-être Animal de la Ville de Mouscron. Nous sommes à l’écoute des utilisateurs pour améliorer la zone de liberté. C’est ainsi que nous avons finalement aménagé un double sas d’entrée pour davantage de sécurité."

Du retard pour les modules de jeux

À l’initiative du projet, la cellule du Bien-être Animal précise également que des modules de jeux feront bientôt leur apparition dans l’enceinte de ce petit paradis des chiens.

©ÉdA

"Malheureusement, la livraison a pris du retard, mais tout devrait arriver sous peu, ajoute Mehdi Nehrou. Nous ne voulions pas d’une simple surface plane sur laquelle les chiens vont courir trois tours et puis c’est tout. Il faut pouvoir leur offrir de quoi s’amuser, jouer, faire quelques exercices d’agility… Pour faire plaisir à nos chiens, nous avons opté pour trois modules qui seront de bonne qualité, résistants et fabriqués à partir de matériaux recyclés. Un distributeur de sacs à déjections sera aussi prochainement installé à l’entrée du site."

Pour permettre une bonne cohabitation entre les toutous de tout poil et un bien-vivre ensemble, un règlement a été mis en place. "On compte sur les utilisateurs du parc pour respecter les lieux, insiste Mehdi Nehrou. Nous leur demandons de ramasser les déjections de leur animal. Ils doivent aussi garder le contrôle de leur chien en tout temps. Chacun est responsable de son animal! Les chiens agressifs ou malades ne sont bien évidemment pas tolérés tandis que les chiens de catégorie 1 doivent garder leur muselière à l’intérieur du site.Une surveillance sera assurée pour faire en sorte que cette zone de liberté reste agréable et sécurisante pour les chiens et leurs maîtres."

Du lien social sur fond de passion canine

©ÉdA

Accessible gratuitement aux mêmes horaires que le parc (de 7h à 20h de novembre à mars et de 7h à 21h d’avril à octobre), l’espace a aussi pour objectif de créer du lien social sur fond de passion canine. "On veut que cela amène les gens à reparler entre eux, à aller les uns vers les autres… Cela donne également la possibilité aux chiens d’être au contact et de s’amuser avec d’autres chiens; c’est important pour les sociabiliser au mieux."

La Ville de Mouscron annonce que de nouvelles zones de liberté pour chiens sont à l’étude dans d’autres endroits de l’entité, notamment à Dottignies et dans le quartier du Mont-à-Leux.