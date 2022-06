«Silence, on coule» aux Dauphins à Mouscron: la «négligence» du gestionnaire pointée du doigt

L’état des lieux? Il est pourtant préoccupant. L’escalator est condamné depuis un moment. " Il sera réparé début juillet ", explique-t-on du côté du siège de BNP Paribas Real Estate.

Quant à l’ascenseur, la panne a été résolue " ce mardi ", assure même le gestionnaire.

Entre-temps, aucune personne à mobilité réduite ne pouvait avoir accès à l’étage du parc commercial, où se trouvent pourtant un magasin comme Action et le restaurant chinois Le Petit Monde. " On a constaté des faits de vandalisme au niveau de l’ascenseur ", justifie BNP Paribas Real Estate. Déplorable, comme dans d’autres infrastructures publiques. Le gestionnaire n’en est pas responsable. En revanche, il doit assurer l’entretien du parc commercial quand quelque chose paraît défectueux.

À ce titre, l’état du site semble de plus en plus déplorable. Un point de vue partagé par plusieurs commerçants. " On a reçu une cliente qui ne peut plus emprunter les escaliers. Comment fait-elle pour se rendre à l’étage? " questionne un commerçant dont la boutique se trouve pourtant au rez-de-chaussée." Les clients se plaignent et c’est légitime. Les couacs, on les signale quasi systématiquement mais ça ne suffit pas toujours. " Ce même commerçant estime que les gérants des différentes boutiques peuvent " soumettre des idées " au gestionnaire. Idées que celui-ci " n’écoute que d’une oreille. Parfois, les promotions que l’on met en place sont relayées par le marketing alors qu’elles sont déjà arrivées à échéance. "

Quelques enseignes plus loin, une gérante utilise même le mot " négligence " pour décrire le manque d’investissements de BNPParibas Real Estate." De nombreux commerçants partagent ce ressenti. Nos contacts avec eux sont très rares.Pourtant, on essaye de faire remonter ce qui ne fonctionne pas ou plus. "

Ascenseur, escalator, mais encore?" À la liste, on peut ajouter des enfants qui se blessent sur une plaine de jeux plus adaptée et des clients qui tombent sur des plaques de revêtement défaites à l’étage ", poursuit la commerçante. " L’impression générale laissée par le site est mauvaise. Quant aux enseignes, elles proposent parfois des actions pour dynamiser le site, avec un soutien très relatif des gestionnaires.Rien n’est fait pour améliorer la sécurité, la fonctionnalité et l’attractivité du parc. "

Une vie en vase clos…

Une pétition a notamment circulé en 2021, réclamant un changement de gestionnaire.

Inauguré en 2013, le parc commercial Les Dauphins semait plusieurs promesses.Neuf ans plus tard, il n’a jamais semblé aussi décrépit.Mais il n’est pas trop tard pour éviter le naufrage.