L’attraction est donc âgée de 41 ans et est l’une des plus anciennes du parc. Le parcours a une longueur de 360 mètres et atteint une hauteur de 8 mètres. L’attraction a une vitesse maximale de 36 km/h.

La Coccinelle, en 1981. ©Bellewaerde

Le train est composé de 20 wagons et peut transporter 40 personnes par tour. Un tour est toujours synonyme de double plaisir car le parcours est toujours effectué deux fois.

Nouvelle attraction en 2024

La Coccinelle fera place à une nouvelle attraction aquatique totalement inédite. L’ouverture de cette nouvelle attraction est prévue pour le printemps 2024.

Afin de respecter ce timing, les travaux de démolition de la Coccinelle et de certains bâtiments de la zone Far West doivent débuter cet hiver.

"Nous savons que la Coccinelle est une attraction populaire. Nous allons cependant la remplacer par une nouvelle attraction iconique. Une véritable première mondiale, sur laquelle plus de détails seront communiqués ultérieurement" , déclare Stefaan Lemey, directeur général de Bellewaerde.

La fin? Le dimanche 6 novembre, à 18 heures, à Bellewaerde Park ©Bellewaerde

Un dernier tour durant l’été

Les vacances d’été marquent le début des derniers tours de la Coccinelle. Bellewaerde Park appelle tout le monde à se remémorer les bons souvenirs de cette attraction. Celui qui n’a pas encore vécu, ou qui souhaite à nouveau vivre un tour sur l’attraction, peut encore le faire cette saison.

Le tout dernier tour aura lieu le dimanche 6 novembre à 18h à Bellewaerde Park. Ceux qui veulent être sûrs d’être présent peuvent participer au concours Facebook qui sera lancé dès le 30 juin. Tout le monde peut télécharger une photo ancienne ou récente de lui-même sur la Coccinelle. Les quatre participants qui auront recueilli le plus de votes d’ici la fin de l’été gagneront des billets pour le tout dernier tour de la Coccinelle.