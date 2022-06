21 juillet, au parc de Mouscron : dans les coulisses des répétitions du concert d’adieu des Polaris

Les adieux des Polaris furent célébrés en 2007. Ils reviennent finalement 15 ans plus tard… "Cette fois, c’est un adieu unique et définitif. Je ne pensais pas qu’on aurait recommencé. Chacun a joué à gauche et à droite entre-temps mais on s’aperçoit qu’on est bien ensemble. Cette année, à l’occasion des 60 ans des Polaris et des 50 ans de Jolie fille , on a décidé de faire une belle sortie, le 21 juillet" , sourit Christian Croain qui a déjà fait ses adieux à sa carrière en solo, récemment, à Tournai.

Lors de notre passage, ils répétaient… Born to be alive ! "On proposera nos titres avant d’enchaîner avec ceux des Beatles, des Gibson Brothers, avec des titres comme Nuit de folie ou de Patrick Hernandez. On proposera 40 minutes de concerts, un medley en non-stop. C’est cette continuité avec les enchaînements sur des rythmes différents qui nous occupe le plus lors des répétitions. On va mettre l’ambiance, c’est la marque de fabrique des Polaris!"

Quant au choix d’une dernière en terres hurlues? Elle semble tomber sous le sens. "Tout a commencé à Mouscron, avec Marcel De Keukeleire et Jean Vanloo qui ont produit notre premier disque. Il y a toujours eu une histoire d’amour entre Mouscron et nous, des atomes croches par la simplicité réciproque… On rappellera d’ailleurs que Jolie fille fut connu dans tous les pays francophones et qu’à la grande époque de l’Excelsior, c’était l’hymne du club. On remercie vraiment l’échevin Laurent Harduin et Patrick Stelandre du Syndicat d’initiative de la ville de nous permettre ces adieux…" Le Hurlu de la bande rajoute: "Je n’ai pas dû réfléchir lorsqu’on m’a proposé de reformer les Polaris, un dernier soir: Mouscron en est le berceau et je suis donc hypercontent de jouer quasiment dans mon jardin avec les copains!" Le soir du concert, ils seront précédés par Johny Fostier et c’est le groupe Abbey Road qui clôturera la soirée en apothéose avec les standards de quatre autres garçons dans le vent…

On précisera enfin, par l’entreprise de l’échevin Laurent Harduin, que la fête nationale durera deux jours! "Le 20 juillet, ce sera sur la Grand-Place avec un événement qui remplacera le feu d’artifice — il sera dévoilé ultérieurement, et le 21, au parc communal, avec non pas une tête d’affiche mais le double podium qualitatif."