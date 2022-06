Plus de 700 coureurs et un parcours séduisant: retour fracassant pour l’Hurluban Trail à Mouscron (photos)

©EdA

Avec sa compagne Noa (et Chaca, leur fidèle compagnon à quatre pattes), ils ont découvert un parcours " varié et agréable " qui leur a permis de passer dans des lieux qu’ils n’imaginaient pas pouvoir fouler.

La matinée a été lancée par une salve d’applaudissements en hommage à Jérôme Breyne.Et peu après 10 heures, l’impressionnant cortège s’est élancé vers la caserne des pompiers et ses sirènes hurlantes, puis dans le cercle ouvrier (rue Saint-Pierre) ou encore le Musée de Folklore Vie Frontalière.

Un ravitaillement bien mérité sous les encouragements de l’Abbé Pollet dans l’ambiance champêtre de la ferme Saint-Achaire et revoilà les coureurs partis vers Luingne, pour passer dans la pénombre du stand de tir de la police, les serres du Tremplin et la ligne d’arrivée.

François et Valentin l’ont bouclé en moins d’une heure, ravis d’avoir pris part à cette belle fête populaire." La fin du parcours était assez exigeante avec de nombreuses marches, mais c’était une très belle course et on prend déjà rendez-vous pour l’année prochaine ", témoignent les deux compères qui ont savouré leur passage dans la caserne des pompiers, au moment où ils étaient encore "frais."

Ils étaient donc plus de 700 à prendre le départ." Avec une météo capricieuse ce matin et les conséquences du covid, on aurait pu se contenter de 400 ou 500 participants, mais on a encore reçu 200 inscriptions sur place dimanche matin.C’est une réussite ", avoue la porte-parole de la police Magali Delannoy. Une réussite aussi pour un parcours qui a fait l’unanimité parmi les participants et les bénévoles. Parmi eux, la famille de Jérôme Breyne." Cette course, c’est aussi son héritage.On est tous très heureux de la voir reveniret de donner un coup de main ", conclut Guillaume Breyne, son frère.