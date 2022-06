"Comme chaque année, le Réseau Mouscron Terre d’Accueil veut rappeler que l’exil n’est pas un choix mais un déracinement à sa terre, ses attaches sociales, économiques et culturelles provoqué par la violence physique, politique, économique. L’asile est un droit, l’accueil est un devoir, la solidarité une valeur fondamentale pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale" , explique les membres du mouvement mouscronnois.

A cette occasion, le Réseau associatif et citoyen Mouscron Terre d’Accueil propose l’exposition "L’exil n’est pas un choix". Durant un mois, quelques résidents MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés) du centre Fedasil de Mouscron ont participé à plusieurs ateliers d’expression artistique sur le thème "l’Exil n’est pas un choix", bien épaulés par Sullivan Martens, animateur au centre culturel de Mouscron. L’art est aussi un moyen d’expression, sans doute encore plus universel que le langage. Les ados participants à ces ateliers l’ont probablement compris.

Leurs œuvres seront exposées du 18 au 25 juin à la Maison de Jeunes La Ruche (251 rue de la Marlière). Si le vernissage se déroulera le lundi 20 juin à 19h, il est possible de découvrir l’exposition en semaine de 14h à 21h (sauf le mercredi à partir de 17h), mais aussi le samedi 18 juin de 10h à 14h et le samedi 25 juin de 17h à 22h.

Entrée libre.