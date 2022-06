La Banque Alimentaire de Mouscron a besoin de bras

Si enrayer la baisse du pouvoir d’achat est une mission impossible pour la Banque Alimentaire (et pour Tom Cruise aussi), l’autre piste semble davantage réalisable. " On a besoin de volontaires, de jeunes retraités qui ont du temps à nous consacrer ou même d’enseignants qui souhaitent participer à la distribution de produits alimentaires dans les associations le mercredi après-midi ", poursuit le président. Et pourquoi pas d’étudiants également? " Récemment, on a transformé notre local au MIM pour automatiser de nombreuses tâches et faciliter le travail des bénévoles. Il n’y a plus besoin de se baisser et les charges physiques sont très réduites. Les prestations ne dépassent jamais trois heures, mais elles sont très importantes. "

Sans un tissu suffisamment riche de bénévoles, c’est toute la chaîne de la solidarité qui s’enraye, de la Banque Alimentaire aux associations de quartier. Avec un impact direct sur les plus démunis, malheureusement. " On ressent déjà les conséquences d’une période compliquée. Les dons de produits de longue conservation ont considérablement diminué. On achète des produits mais il faut tout de même aider à nourrir 175000 personnes en Belgique, y compris des travailleurs désormais ", avoue Jacques Vandenschrik qui précise que la structure est "face à de nombreux défis" .

Par chance et pour contrebalancer un peu, elle a développé des partenariats de plus en plus solides avec les grandes surfaces pour récupérer les invendus de produits frais. " Ça représente 30% de notre inventaire ", estime celui qui est aussi président de la Fédération européenne des banques alimentaires. " Contrairement à Too Good to go dont la vocation est d’empêcher le gaspillage, cette collaboration a aussi une vocation sociale importante puisqu’elle permet de lutter contre la faim. Toutes les grandes surfaces n’y adhérent pas mais on ne perd pas espoir de leur faire changer d’avis. " Dans un futur que le président de la banque alimentaire espère proche.

Car les besoins sont de plus en plus grands et le public de plus en plus large. " L’inflation des prix sur les produits alimentaires est au centre du problème. Les salaires ne suivent plus et pour certains ménages ou personnes seules, le problème d’accès à la nourriture devient flagrant. "

Des besoins plus importants, des volontaires vieillissants et de moins en moins nombreux. La Banque Alimentaire n’est pas encore au pied du mur, mais elle a sérieusement besoin de sang neuf et d’une solidarité renforcée pour continuer sa mission: donner à manger à ceux qui se privent.