Sans aucun regret pour le moment et tant mieux.À milles lieux de l’ambiance assourdissante d’un festival electro, le Mouscronnois se ressource dans le silence qu’offre Mère nature, à la montagne ou en forêt, dans ces grands espaces qu’il affectionne tant. " Je suis un solitaire. Je peux rester une journée à attendre sans bouger qu’un animal sauvage veuille bien se montrer.J’essaye alors d’immortaliser cet instant qui reste indescriptible tant il est émouvant. À terme, je vais de plus en plus développer cette facette de mon travail.Non seulement parce que je me rends compte que je m’épanouirais beaucoup dans le documentaire animalier, mais aussi parce que la nature, le climat et l’environnement sont les thèmes les plus importants des années à venir. "