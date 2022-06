Fabian Le Castel va lancer son «Hurlu Comedy Club» chez lui

Sur la scène de 4 mètres sur 5, il y aura aussi des rendez-vous plus particuliers se prêtant bien au concept, comme une scène ouverte mensuelle, un Hurlu Comedy Show ou encore une présélection du Mini Mondial de l’Impro à la mi-octobre.

Une quête de plusieurs années

Mais quel cactus a bien pu piquer celui qui fait rire sur scène comme sur la RTBF pour oser se lancer dans cette nouvelle aventure? "Je cherchais un endroit afin de créer un café-théâtre dans ma région, cela faisait six ans que cela me trottait dans la tête. Étant passé moi-même en rodage par les Comédie Centralede Charleroi et de Liège, je trouvais ce concept de petit espace d’une centaine de places génial. J’ai finalement eu vent de l’opportunité de reprendre ce qui deviendra le Hurlu Comedy Club. En venant le voir, je me suis dit ‘Waouw, il y a une belle atmosphère, une chaleur avec ce bois partout…’ Il y a presqu’un petit côté Comedy club à la parisienne, ici" , confie le Hurlu rajoutant une nouvelle corde à son arc.

Actuellement café littéraire magnifiquement aménagé au n° 13 de la rue de Naples, le lieu tout en longueur nécessitera peu d’aménagements, si ce n’est le rajout d’une technique digne de ce nom et d’un appartement/loge au 1erétage pour certains des artistes. Il n’y a quasiment plus qu’à "combler" l’espace. À ce titre, Fabian veut qu’il soit accessible au plus grand nombre. "J’ai bien conscience qu’on n’est pas à Lille ou à Liège. L’entrée ne dépassera donc jamais 18 à 20 €, avec un système intéressant d’abonnement possible." Il pousse son concept jusqu’à vouloir soutenir le commerce local en y servant des planches gourmandesd’indépendants qualitatifs qu’il aime. Même l’un des brasseurs mouscronnois créera une mousse au nom du lieu!

Voilà qui étoffera davantage l’offre culturelle déjà existante dans la cité des Hurlus. L’échevin de la CultureLaurent Harduin voit d’ailleurs cette initiative d’un très bon œil, lui qui fut le premier à pousser Fabian Le Castel sur les planches: "Onze spectacles humoristiques seront programmés au centre culturel de Mouscron, la saison prochaine. Je suis très heureux qu’il en rajoute de son côté: peu importe où cela se passe, du moment qu’il y ait de l’humour!"

Programmation et réservations déjà ouvertes: www.hurlucomedy.com