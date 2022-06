Defqon.1, c’est l’un des plus gros festivals de musique electro en Europe, qui attire chaque année plus de 200000 personnes." Ça a toujours été un rêve. C’est désormais un accomplissement qui se transforme en étape, parce que j’ai plein d’autres projets en tête ", avoue Jordan Bodoux.

©EdA

Sa caméra, c’est le prolongement de ses bras. L’habilite et l’aisance du Mouscronnois sautent aux yeux sur toutes ces productions. Pourtant, celui qui s’est lancé à titre complémentaire il y a quelques années avant de se consacrer uniquement à la vidéo depuis le début de l’année ne se facilite pas la tâche." La plupart des vidéastes ciblent leur contenu. Moi, j’aime toucher à tout ", poursuit Jordan.

Varier les plaisirs, c’est passer d’une vidéo spectaculaire au cœur du massif alpin en Suisse à la frénésie d’un festival electro, en passant par la mise en valeur de biens immobiliers. Mais revenons au Defqon.1, puisqu’il est question de ce festival, qui aura lieu du 23 au 26 juin prochain aux Pays-Bas." Quand les grands événements ont recommencé après la pause forcée liée au covid, j’ai repris contact avec les DJs pour lesquels j’ai déjà collaboré sur d’autres festivals. Leur confiance renouvelée cette année me permettra de profiter à fond de l’expérience Defqon.1 comme vidéaste pendant deux jours, le vendredi 24 et le samedi 25 juin. "

Bientôt Tomorrowland?

Très enthousiaste à moins de quinze jours de l’événement, Jordan attend avec impatience le moment où il sera sur scène au plus près des artistes, avant de se frayer un chemin dans la foule pour immortaliser ces ambiances de folie que nous offrent les festivals. " Je suis toujours autant en kiffe (sic) dès que j’ai la chance de pouvoir vivre et filmer ces moments. " Une chance que le Mouscronnois espère conserver un mois supplémentaire, avec Tomorrowland en tête. " C’est probablement le festival le plus réputé. Je devais y aller mais la crise sanitaire en a décidé autrement.Ce n’est pas confirmé, mais j’aurai peut-être l’opportunité d’y travailler cette année. "

©Wanyama Photo

Ce serait la confirmation du talent de Jordan, dont le savoir-faire est de plus en plus reconnu par les DJs internationaux. Pour réussir un

aftermovie (récapitulatif vidéo de la prestation de l’artiste), il mettra en moyenne entre 10 et 20 heures à "mixer" ses images et ne laissera rien au hasard, de la première à la dernière note.