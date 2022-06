Luingne : le chantier immobile de la passerelle qui irrite les riverains, à l’arrière de la gare

«Il va y avoir une catastrophe…»

Derrière la gare, le "pied" fixé amputera définitivement une partie de chaussée située face au parc Motte, quartier substituant l’usine du même nom. Par sécurité pour les intervenants, l’aménagement du socle de ce côté a nécessité la fermeture de la chaussée, approximativement depuis la Ressourcerie jusqu’au complexe sportif Motte. Durée de fermeture de cette voirie: du 27 avril au 25 mai, avant la réouverture d’un passage latéral durant le reste de l’intervention. Durant ce mois-là, il y avait obligation d’emprunter la déviation en passant par la place de Luingne via les rues du Village, de la Montagne et du Bornoville.

Aujourd’hui, les nombreux riverains habitant dans les logements bâtis sur l’ex-site Motte s’agacent et ont décidé de donner un écho à l’affaire, après avoir sonné à de nombreuses portes, faisant face à "des acteurs qui se renvoient tous la balle" . Ce qui exacerbe leur colère? Une date de fermeture de la voirie dépassée depuis des lustres, des ouvriers absents (l’honnêteté implique d’écrire qu’un véhicule de TRBA a enfin été observé hier après-midi sur site) et des explications qui n’arrivent pas. Mais aussi et surtout des automobilistes qui se comportent tels de l’eau: ils empruntent forcément le chemin le plus court, celui traversant leur clos sous forme d’une demi-boucle les emmenant jusqu’au fond, route qui n’est pourtant qu’une desserte locale.

Des riverains nous ont emmenés lundi pour une balade pédestre dans leur néoquartier afin d’apprécier la véritable lasagne de complications qui se superposent les unes sur les autres. "Les gens passent quand même ici, ils ont pris l’habitude. Cela défile alors que ce n’est pas très large" , "Ce n’est pas fait pour une circulation continuelle." Lors de notre passage, c’est aussi un ballet incessant de véhicules de bpost qui défilent parmi les véhicules. "Eux aussi coupent à travers notre quartier pour rejoindre leur centre de tri, même des poids lourds qui arrivent en face-à-face! Il faut venir voir la fréquentation à certaines heures", dit l’un, complété par une autre: "Cela va être les vacances, les enfants vont commencer à jouer…" , "Il va y avoir une catastrophe. Ils vont se réveiller quand l’un d’eux sera renversé!" , "On a demandé à la Ville d’au moins placer de gros bacs à fleurs. La réponse: “On va en discuter.” On n’est pas écoutés…" , "On a passé des appels, on envoie des mails, on se déplace … Rien ne bouge."

Si la rue ne rouvre pas – ils n’imaginent plus un chantier bouclé avant les congés du bâtiment –, ils suggèrent une option l’été: une voirie parallèle en bordure de la rue en chantier, sur le site Motte, a déjà été créée afin de desservir les appartements qui seront construits à l’avenir en front à rue. L’emprunter éviterait une traversée via le fond du clos comme c’est le cas actuellement. Actuellement, cette future "rue du Peignage" est condamnée par de lourds blocs en béton. "Cette voirie appartient au promoteur des constructions Huyzentruyt, qui ne veut pas l’ouvrir: si un accident survient, c’est lui qui en sera le responsable!"

Comble du comble (ils ne sont plus à ça près): cette future voirie, il est possible de l’emprunter sur quelques mètres avant d’être bloqué. "Ce rtains camions viennent jusqu’ici et, une fois coincés, ils manœuvrent et empruntent finalement le petit chemin perpendiculaire qui coupe à travers nos logements alors qu’il est uniquement réservé aux piétons et aux cyclistes!"

«Pire avec le chantier du rond-point de Luingne»

Le voisinage réclame d’autant plus un réveil des acteurs du dossier qu’ils craignent un enlisement de la situation avec la déviation qui mène vers le chantier du rond-point de Luingne, qui doit commencer dans quelques jours pour ne se terminer qu’à la fin des grandes vacances…