Ils se sont entraînés dans un espace de stockage libre en collaboration avec le GELD (Groupe d’exploration longue durée), équipe spéciale des soldats du feu, celle issu du Nord de la France.

Le scénario coordonné par le lieutenant Vandendorpe était le suivant: dans un dédale complètement enfumé, les pompiers de Mouscron ont peiné à retrouver deux ouvriers absents à l’appel et ont donc fait appel au GELD arrivé dans la foulée.

Ce site s’y prête bien et cette manière d’intervenir est utile pour mon équipe.

"Ils sont entraînés dans la recherche de personnes en milieux confinés et périlleux, dans des conditions extrêmes et anormales. Ce site s’y prête bien et cette manière d’intervenir est utile pour mon équipe.

Cela permettra de mieux travailler encore en partenariat, avec des personnes qui s’entraînent déjà chez nous depuis quelques années" , indique le commandant Olivier Lowagie présent sur place pour apprécier un savoir et un savoir-faire particulier.

Son pendant français coordonnant l’équipe d’exploration, le commandant Olivier Omont, confirme: "Nous développons le travail de partenariat qui existe. Nous venons en complément aux pompiers belges, avec notre supplément de technicité que les moyens de secours conventionnels n’ont pas.

C’est vraiment de l’exploration longue durée que nous faisons avec des hommes aguerris ayant du matériel spécifique".

Un terrible incendie, il y a 52 ans

Un exercice à deux jours d’un triste anniversaire pour le site de l’entraînement: le 15 juin 1969, un terrible incendie s’était déclaré sur ce qui s’appelait à l’époque l’usine Tiberghien.

À l’époque, il avait déjà mobilisé les pompiers de Lille-Roubaix-Tourcoing, en plus de ceux de Tournai, Courtrai, Dottignies et Aalbeke! Il avait blessé légèrement un pompier mouscronnois. Nous l’évoquions en 2019 à l’occasion des 50 ans du drame.