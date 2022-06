On souhaite le même succès à la grande fête annoncée du dimanche 26 juin, d’autant que la promesse est belle!

L’événement sera certes payant (8 € par personne) mais les petits plats seront vraiment mis dans les très grands, de 10 à 18 heures.

– "Il sera tout d’abord proposé un atelier créatif avec l’artiste suisse Rosanna Baledda qui expose ses petites montgolfières luxueuses au sein du centre d’interprétation Marcel Marlier (voir ci-dessous) ", indique Maude Vancoppenolle, directrice du site. À 10h30, 13 heures, 14h30 et 16 heures, "les jeunes à partir de 7 ans pourront créer une montgolfière à partir de pages de vieux livres" ;

– Les tout-petits, dès 2 ans et demi, auront aussi leur atelier créatif avec du coloriage et du bricolage;

– "Il y aura des animations diverses , comme des sculpteurs de ballons, de 15 à 17 heures." Un stand de photos souvenir sera également mis en place;

– "Un spectacle burlesque intitulé "Jules et Verne" par la compagnie Acidu sera proposé. Les spectateurs pourront vivre la vie de Jules Vernes au travers de saynètes théâtrales!" À 11h30, 14 heures et 17 heures. Durée: 40 minutes;

– Démonstration de mini-montgolfières radiocommandées , de 11 à 17 heures;

– "Si les conditions météorologiques le permettent, le clou du spectacle sera le déploiement d’ une véritable montgolfière dans l’enceinte du château , de 11 à 17 heures. L’occasion d’apprécier tous ses éléments constitutifs: le brûleur, la nacelle, le cordage… Il sera possible de monter dedans mais elle ne pourra pas quitter le sol, la législation n’autorise plus les vols captifs" , regrette Mme Vancoppenolle, tout en indiquant qu’un grand concours permettra à des visiteurs de remporter l’un des huit vols mis en jeu dont ils pourront jouir plus tard;

– "Le prix d’entrée comprend aussi l’ accès libre au centre Marcel Marlier , dessine-moi Martine" ;

– Enfin, en attendant de voir le rez-de-chaussée du château des Comtes assurer un service horeca dans les prochaines années, de la petite restauration sera proposée en non-stop dans la cour, avec le soutien du Syndicat d’initiative.

Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1; 056392490 – www.centremarcelmarlier.be