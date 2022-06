Mouscron : pour manger vite et bien, il y a Bergamot

Un fast-food de qualité

En effet, la période de confinement a soulevé une problématique à Mouscron. Est-il possible de prendre un plat à emporter qui soit bon pour la santé, par chez nous? Le gérant de Bergamot, explique: "À part des produits gras, je ne vois pas vraiment comment se fournir un bon repas équilibré, à prendre à emporter. De ce fait, je souhaitais apporter une solution avec des produits bons pour la santé."

Composer soi-même sa salade

Lorsque vous poussez la porte de Bergamot, l’odeur des produits frais vient vous chatouiller les narines. Chris Depuydt travaille avec des contenants écoresponsables issus du commerce local. "Nous proposons une multitude de produits pour composer nos salades. Avec une base de salade, de riz ou de pâtes, il est possible de l’agrémenter d’une multitude de saveurs différentes. De plus, nous avons un bar à jus de fruits et milk-shakes. Comme pour les salades, nous travaillons les produits frais et de saison, selon l’envie du client."

«Une salade à emporter, s’il vous plaît!»

S’il n’est pas possible de manger sur place, Chris propose d’emporter votre salade pour la manger à l’une des tables de la Stradina (bar situé face à Bergamot, dans la Petite rue). Dès lors, il est possible de se nourrir vite et bien, dans un bar à salades, qui n’en raconte pas, des salades.

Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 18h. Possibilité de livraison.