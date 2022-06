A la découverte du club de Trivial pursuit de Mouscron

35 versions du Trivial pursuit

Le but du jeu est de remplir son pion en récoltant des parts correspondant à une catégorie de questions, et pour ce faire il faut trouver la bonne réponse aux interrogations posées. Cependant, au club de Trivial pursuit de Mouscron, on a su réinventer les parties afin d’animer le groupe. "Nous jouons de plusieurs manières différentes , explicite Jean-Pierre Dujardin. Nous connaissons les parties classiques, avec le plateau de jeu, mais nous proposons également le Trivial coupe pour lequel nous sélectionnons au hasard certaines boîtes de jeu sur des thématiques précises, et nous ne jouons que sur ces thèmes. Cela va du cinéma, à la gastronomie, au sport, la culture générale, et bien d’autres sujets.

De plus, nous avons une édition spéciale que nous diffusons sur un écran. C’est une partie beaucoup plus conviviale et vivante, car elle est animée par Thierry Vandewyngaerde qui joue le rôle de présentateur. Nous y retrouvons des blind-tests, des questions à choix multiple, et même des dégustations."

Ce samedi, par exemple, les participants devaient goûter un cuberdon. Les questions étaient les suivantes: savez-vous écrire correctement le nom de ce bonbon? À quel goût est-il? Et quel goût a, à l’origine, ce bonbon?

Alors, auriez-vous réussi à relever le défi?

Vivement la saison prochaine

C’est le cœur lourd que les participants se sont quittés ce samedi. Il leur faudra attendre la saison 2022-2023 pour se réunir à nouveau autour de ce jeu. Un retour lors duquel ils espèrent voir de nouveaux visages. "Le club est ouvert à tout le monde , précise Thierry Vandewyngaerde. C’est entièrement gratuit et il n’y a aucune obligation de participer à toutes les séances. Le but est vraiment de s’amuser et de rencontrer de nouvelles personnes." À vos agendas, le club vous attend à Livresse le 10 septembre, le 24 septembre et le 8 octobre de 14h à 16h30; la suite à découvrir au Bibliobar.