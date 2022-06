PHOTOS/VIDÉO | Bellewaerde a recueilli deux ours d’Ukraine, ce vendredi

Le Centre d’Aide à la Nature à Oudsbergen coordonne l’accueil de divers animaux en provenance des zoos d’Ukraine. Ils avaient demandé si Bellewaerde Park serait disposé à accueillir temporairement des animaux.

Le manœuvre délicate qui s’est bien passée! ©Bellewaerde

"En tant que zoo, Bellewaerde Park a pour objectif de protéger les espèces animales. Nous étions bien évidemment disposés à aider lorsqu’on nous a posé cette question exceptionnelle. Bellewaerde Park dispose des installations et de l’expertise nécessaires pour accueillir les animaux et assurer leur suivi médical" , déclare Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde.

Un long voyage

Leur délicate sortie du véhicule. ©Bellewaerde

Les deux ours Tishka et Sandra sont issues de la même portée et sont nées en janvier 2015. Elles vivaient depuis plusieurs années au Zoo Mena situé dans le nord de l’Ukraine, mais ont dû trouver un nouveau foyer à cause de la guerre.

Les ours ont pu traverser la frontière via un refuge dans le sud-ouest de l’Ukraine et ont été accueillis pendant un mois au zoo de Poznan en Pologne. Après un voyage de plus de 2800 kilomètres depuis le zoo de Mena, les animaux sont enfin arrivés à Bellewaerde Park le 10 juin.

L’intégration dans leur nouveau bâtiment. ©Bellewaerde

Quarantaine

L’Ukraine ne faisant pas partie de l’Union Européenne, il est obligatoire de placer ces animaux en quarantaine durant trois mois, conformément à l’Animal Health Law. Un mois qui s’est déjà déroulé en Pologne, les deux derniers mois se dérouleront à Bellewaerde Park.

"Grâce à cette période de quarantaine, il est possible d’observer quotidiennement ces animaux de très près et d’effectuer des tests dans un environnement contrôlé. Si toutefois des symptômes d’une maladie apparaissent, nous pouvons intervenir immédiatement" , selon Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde.

Découverte du nouvel espace de transit. ©Bellewaerde

Durant cette période de quarantaine, les ours ne seront pas visibles par les visiteurs du parc, afin d’assurer un contact minimal avec le monde extérieur.

Après leur période de quarantaine à Bellewaerde Park, les animaux retourneront au Centre d’Aide à la Nature à Oudsbergen. Ils voyageront à Wildwood Trust en Angleterre, où ils pourront rester jusqu’à leur retour en Ukraine en toute sécurité.