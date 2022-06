Ceux qui passent actuellement par là auront constaté qu’un engin de chantier venait d’assurer un nivellement du terrain, annonçant une adaptation prochaine.

L’illustration de cet article montre explicitement ce qui sera visible depuis la voirie: InterConstruct va faire bâtir un bloc de 16 cellules imbriquées à destination des petites et moyennes entreprises. Elles seront toutes accessibles via une voirie de circulation en hydrocarboné les entourant, équipées de parking privatif et encadrées par toute une zone végétale.

"Saint-Achaire Units" étant intégré dans un milieu urbain, il n’y aura pas d’activité bruyante autorisée, ce sera bien stipulé par convention. Le site sera idéal pour des personnes qui voudraient lancer une petite activité ou faire du stockage grâce à une belle hauteur sous plafond.

Les espaces oscilleront approximativement entre 150 à 215m2. La première cellule visible depuis la rue disposera en prime d’une vitrine pour une activité plus particulièrement tournée vers un commerce qui en aurait l’utilité.

Cette création globale est une réponse à un constat d’InterConstruct: notre zone ne dispose pas assez d’espaces pour PME. La mise en vente vient de commencer chez Immo A + (Agence Immobilière 056) et l’intérêt se fait déjà sentir. Son accès facile via les axes routiers est aussi un atout.

Maintenant que le terrain est prêt, le chantier en tant que tel va pouvoir commencer: les pieux devraient être placés avant les congés du bâtiment tandis que la construction débutera après. Un site que ne bâtira pas InterConstruct elle-même, l’entreprise confie la construction et les aménagements à des entrepreneurs locaux.

Il sera possible d’y prendre ses quartiers au printemps 2023.