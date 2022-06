1.000 convives et une première réussie pour l’After Bœuf à Mouscron

Pas de Bœuf Gras, ce devait être une exception, c’est malheureusement devenu une norme en raison des contraintes sanitaires. L’an dernier, le Kiwanis créait son Bœuf Gras en take-away pour soutenir les restaurateurs, alors fermés depuis plusieurs mois.

Cette année et malgré toutes les incertitudes en début de printemps, l’organisation a présenté un nouveau rendez-vous, l’After Bœuf. " Il y avait trop d’inconnus à résoudre pour relancer le Bœuf Gras dans sa formule traditionnelle. Mais on souhaitait tout de même vivre des retrouvailles avec les Mouscronnois ", expliquait Emmanuel Provis en début d’année.

Promesse tenue grâce à cette soirée qui s’est tenue jeudi soir au Domaine de la Blommerie. Restait à obtenir l’adhésion des Mouscronnois, très attachés au Bœuf Gras. " Nous avons réalisé plus de 1000 entrées. C’est une réussite, d’autant plus que nous avons de nombreux retours positifs ", analyse Cédric Peridaens au lendemain du premier After Bœuf. Comme son nom l’indique, le Kiwanis a pris le pari de proposer une soirée afterwork, " qui ne ressemble évidemment pas à la grande fête populaire qu’est le Bœuf Gras ", poursuit notre interlocuteur. " Mais la convivialité est restée. De nombreuses personnes ont participé à leur première grosse soirée depuis la crise sanitaire, sans aucun masque ni geste barrière. "

Pour l’organisation, la mission est accomplie. " On s’était promis de réitérer l’expérience en cas de succès ", indique Cédric Peridaens. La formule est donc vouée à rester et à cohabiter avec un Bœuf Gras que le Kiwanis espère relancer en 2023. " On doit pouvoir gérer ces deux événements à six mois d’intervalle. Ils ne ciblent pas forcément le même public mais ont tous les deux une raison d’être. " Raison pour laquelle l’After Bœuf dispose de son propre site internet.

S’il est encore trop tôt pour parler des bénéfices engendrés par cette soirée, les membres du Kiwanis se félicitent de pouvoir " soutenir à nouveau toutes les associations et les causes " qui leur sont chères.