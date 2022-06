Mouscron ne réclame pas les 7500€ disponibles pour des réparations urgentes au kiosque du parc

Le rapport vient d’arriver chez la ministre De Bue

Sa santé s’est invitée lors du dernier conseil communal via une question d’actualité posée par Véronique Loof demandant de faire la lumière sur ce dossier. La bourgmestre a répondu à la conseillère de son propre parti, tout en précisant qu’elle le faisait "en l’absence de l’échevine du Patrimoine" chargée normalement d’y répondre. Il a été dit que la Ville avait un peu l’impression de tourner en rond, en n’obtenant jamais une réponse claire de la part du cabinet de la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue. Le collège communal a en effet sollicité un classement du bâtiment, voici plusieurs mois. Sa reconnaissance permettrait d’obtenir le subside nécessaire pour des réparations. Il a cependant été promis aux conseillers que, même si l’aide espérée n’arrivait pas en cas de non-reconnaissance, la Ville mettrait alors la main à la poche pour redonner au kiosque son lustre d’antan…

Renseignements pris directement auprès du cabinet de la ministre du Patrimoine, on s’étonne un peu du discours tenu en assemblée mouscronnoise. On confirme que l’administration communale hurlue a bien sollicité au moins trois fois le cabinet pour le dossier du kiosque dont deux fois cette année. À chaque fois, le cabinet a été amené à répéter la même réponse: il n’avait pas à se prononcer à ce stade. "Le dossier a été introduit auprès de l’AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) par la Ville de Mouscron et elle nous l’a mis en copie. Nous avons expliqué à Mouscron que c’est à l’AWaP de nous remettre un avis et qu’il reviendrait ensuite à la Ministre de le valider ou non. La Ville nous a encore relancés en février et en mars de cette année, et nous n’avons pu que fournir la même réponse, indique le porte-parole de la ministre, tout en regrettant effectivement que l’administration wallonne ait tardé dans l’analyse à lui remettre. La ministre ne doit pas influer dans le travail de l’AWAP, elle a laissé l’administration faire son analyse. Ce rapport attendu au travers duquel l’AWaP se prononce vient d’arriver sur le bureau de Mme De Bue, c’est à l’analyse chez nous depuis un mois. Elle ne devrait désormais plus trop tarder dans la réponse à fournir sur son classement ou non."

«La Ville a été informée trois fois des 7500 €»

Si c’est positif, la Ville pourrait alors solliciter un subside à hauteur de 64% des travaux, a précisé Mme Aubert. Mouscron ne devrait ainsi débourser "que" un tiers du budget du chantier. Le revers est qu’elle se retrouverait aussi avec des contraintes qu’imposerait ce classement. "Nous n’allons pas laisser le temps l’abîmer" , a-t-il encore été promis… alors qu’il ressort que les stigmates visibles par les promeneurs sont le résultat d’un manque d’entretien du bien communal.

Que la réponse du classement est attendue pour lancer les travaux et savoir combien la Ville doit budgéter est audible. Mais là où le cabinet de ValérieDe Bue tique, c’est dans l’état d’urgence des réparations nécessaires: classement ou pas, il y a déjà une enveloppe de 7500 € disponible immédiatement. Le cabinet l’a fait savoir à l’administration hurlue au travers de ses mails. "Nous avons précisé que le kiosque était quand même déjà repris à l’inventaire du "Petit patrimoine populaire wallon" et pastillé puisqu’il a un intérêt patrimonial. Il bénéficie donc déjà d’une protection au patrimoine! En ce sens, il est donc d’office éligible à une enveloppe de 7500 € sur demande pour des réparations urgentes. Nous avons indiqué à trois reprises qu’il suffisait de rentrer un dossier pour expliquer à quoi servirait l’argent, pour tels travaux en urgence ou pour tel entretien…" Depuis près d’un an, Mouscron sait donc qu’il y a une première somme disponible pour lancer des réparations urgentes mais aucune sollicitation n’est parvenue à la Région wallonne, ce qui – on l’espère désormais – ne saurait tarder du côté du bureau de Mme Vanelstraete à l’échevinat du Patrimoine.