Le samedi 25 juin, c’est un magasin implanté à Mouscron depuis de nombreuses années qui fermera ses portes.

©EdA

Ici Paris XL quittera définitivement le centre-ville. Une perte supplémentaire pour la Petite-Rue, qui suscite la tristesse de nombreux internautes. L’enseigne fermera dans un peu plus de quinze jours et tous les produits seront transférés dans les trois magasins les plus proches, au centre commercial Les Bastions de Tournai, au K in Kortrijk et dans le centre-ville de Courtrai (Lange-Steenstraat). Quelques mois après Maisons du Monde, et deux ans environ après Orchestra, c’est une nouvelle chaîne qui décide de se passer d’une surface commerciale dans la cité des Hurlus.Côté parfumerie, il reste cependant l’ancien Planet Parfum, rebaptisé April à l’automne 2021 et qui se trouve au parc commercial Les Dauphins.