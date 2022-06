Apéro réussi pour les géants de Dottignies

En 2011, ils étaient rejoints, en fanfare, par l’abbé Louis-Marie Goormachtigh, l’auteur de l’hymne du village "La Dottignienne". Afin d’informer le public, près de chaque personnage, une notice renseignait sur son histoire, sa description, ses mensurations, sa mobilité, ses sorties, etc.

Dotto, élément incontournable du folklore dottignien est présent à la fête de la Main et lors du cortège des allumoirs. Les alter ego, Maria et l’abbé, en plus de la fête annuelle représentent le village lors d’autres festivités hors de l’entité. Ils sont manœuvrés par un staff de porteur (se)s regroupés en un dynamique comité.

Le soutien des citoyens

"Pour que le public puisse les approcher de près, en dehors des grosses festivités et découvrir leur "histoire", le groupe a organisé un apéritif au pied de l’emblématique vieux clocher. En plus de pouvoir rafraîchir et renouveler leur costume ainsi qu’alléger les frais de déplacements, le but de cette manifestation est de prévoir un budget qui sera indépendant des dépenses allouées aux autres festivités du village" , précisent les organisateurs.

Dès l’ouverture du site, toute l’équipe était au four et au moulin pour ajouter des tables et des chaises afin d’accueillir les nombreux sympathisants! Autant dire que le rendez-vous a donc rencontré un vif succès, prouvant si besoin est le soutien des citoyens à "leurs" géants.