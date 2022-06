Thomas Vanhoutte (Mouscron) et le temps renversé

Observateur et observé

"Je suis le seul homme de la planète à connaître ce foutu secret", songe Laurent, architecte indépendant. Dès les premières pages, le lecteur entre dans la vie de cet homme aux talents multiples. Pianiste, sportif, magnanime, le Bruxellois mène une vie d’apparence paisible, entre travail et passions. Son meilleur ami devine qu’un tourment le tenaille. "Un savoir caché est d’autant plus lourd à porter lorsqu’on est conscient qu’on ne peut laisser échapper le moindre indice à personne." Un événement tragique semble être à l’origine du silence enfermé lui aussi dans un journal intime. Que cache ce jeune homme dont la vie pourrait changer un 29 octobre, il en est sûr? Rien ne se passe comme prévu le jour venu. Le mystère cadenasse les nuits de Laurent. Au fil du récit, le lecteur s’inquiète à son tour.

"J’aime planter le décor, m’immiscer dans le quotidien d’un personnage", confie Thomas. "Sa vie sociale n’est pas simple parce qu’il calcule tout, il sait que rien n’est là par hasard. Il croit en sa bonne étoile, se pose beaucoup de questions, se barricade. C’est un fin observateur du comportement et des intentions de ceux qu’il côtoie." La rencontre avec Zoé marque un tournant dans l’itinéraire de Laurent. Artiste, elle porte elle aussi un secret que peuvent révéler ses peintures. Mais pas question de l’exprimer verbalement, pas même à son amoureux.

Thomas Vanhoutte tient les rênes de son histoire. "Quand j’écris, je relie des points pour que le récit reste intrigant. Selon les parcours que j’impose au personnage, c’est lui qui se révèle, et je deviens observateur de son comportement. Je vois l’action se dérouler, ce n’est pas moi qui tire les ficelles. Cela suppose que je me laisse guider par quelqu’un que j’ai appris à connaître. Et s’il y a plusieurs personnages, c’est pareil." L’auteur souhaite que les lecteurs passent un bon moment, entrent dans les émotions suggérées, se prennent au jeu de l’intrigue. Le travail d’écriture lui tient à cœur: il s’agit de "peaufiner les détails, veiller à la fluidité du texte". Après un tour du monde et un premier roman, Thomas a entrepris de privilégier le suspense pour cette nouvelle aventure. Devenu bon lecteur à la faveur de quelques découvertes (Agatha Christie, Stephen King,…), il prend le temps d’installer une intrigue, mais aussi de forger la sensibilité des personnages, leur vie sociale, leurs attentes. Et le mystère s’étoffe, se déplie, rebondit.

"Passé à venir", Thomas Vanhoutte, 325 pages