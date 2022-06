Fin mai, le monument s’est invité dans les débats du conseil communal par l’intermédiaire de la conseillère Véronique Loof. Les autorités mouscronnoises en parlent depuis plusieurs années, mais attendaient (désespérément?) des subsides pour rénover le personnage central du parc, celui qui lui donne tout son cachet.

La réponse de laministre en charge du patrimoine (Valérie De Bue) se faisait attendre malgré plusieurs relances récentes.La commune espérait un classement du kiosque, permettant ainsi d’obtenir des subsides pour son lifting.

Des événements dans des lieux emblématiques

Dernièrement, la bourgmestre a confirmé à nos confrères de Notélé sa volonté d’offrir une cure de jouvence au kiosque, avec ou sans les deniers de la Région wallonne. Le sens du timing?Dans le même temps, plusieurs passionnés du patrimoine mouscronnois ont fondé l’ASBL Kiosk, " afin d’offrir un moment de convivialité et de rencontre " en organisant un festival ouvert à toutes et à tous lors du week-end de la Fête de la musique, le 18 juin prochain.

" Les objectifs sont de mettre en évidence la jeunesse mouscronnoise, de proposer un maximum de produits issus de notre commune et les artistes régionaux. Mais avant tout de mettre en avant le Patrimoine architectural et culturel de la cité des Hurlus ", précise l’organisation.

Pour ce faire, le Parc de Mouscron, et plus précisément son emblématique kiosque, paraissait particulièrement approprié. " Malheureusement, l’état du kiosque ne le permettant pas, nous avons donc décidé de migrer dans le nouveau parc de Mouscron. Mais ça n’est que partie remise ", promettent les membres de l’ASBL.

En effet, l’association fraîchement créée prévoit l’organisation régulière d’événements musicaux dans des lieux uniques et emblématiques de la cité des Hurlus.

Si d’autres endroits remarquables sur le territoire de la commune seront mis en valeur, l’ASBLKiosk aura sans doute l’occasion d’honorer son nom lorsque la rénovation du kiosque sera achevée.Nous n’y sommes pas encore, mais le projet de rénovation est désormais bien plus solide depuis quelques jours. Tant mieux pour le patrimoine local, qui mérite plus que jamais une véritable logique de sauvegarde…

Pour les membres de l’ASBLKiosk, l’objectif premier du projet est de proposer un événement convivial, à taille humaine et accessible mais aussi des " découvertes musicales d’ici et d’ailleurs ."

Au programme? The Berliner Sound System, un projet de DJ’s mouscronnois porté par Ged Berliner et Le Radiologue aux platines de 16h à 17h20, puis Quija Quartet, qui offrira aux spectateurs un voyage aux sonorités latines. Le groupe est né d’une rencontre entre quatre musiciens, Jean Carlos Prada (Pérou) María Alejandra Gómez (Colombie), Romain Wallace et Julien Tortora (France). Embarquez avec eux pour le continent latino-américain et revisitez des influences musicales qui vont de la valse au reggaeton et de la salsa à la cumbia, de 18h à 19h20.

Place ensuite à une véritable institution de la scène mouscronnoise: Les Tritons Futés, qu’on ne présente plus. Le groupe parvient à séduire tous les publics avec ses reprises originales et entraînantes.Les musiciens hurlus se produiront de 20h à 21h10.

Enfin, place à "BE4T SLICER" de 21h45 à 23h.Des musiciens experts en "collages sonores", dont la performance consiste à ciseler le son, le hacher menu et en ressortir les meilleures saveurs. Si ces adeptes du sample et des beats électro usent bien sûr de leurs machines, ils font aussi la part belle aux instruments live.

Lancée afin d’organiser des événements dans des lieux témoignant de la richesse du patrimoine culturel et architectural mouscronnois, l’ASBL Kiosk s’engage à soutenir, via cette mise en lumière, toutes les initiatives pour leur préservation.

Et puisque le volet historique est indissociable du patrimoine, une exposition d’anciennes photos du parc de Mouscron à travers les années sera organisée en collaboration avec l’ASBL Cartafana.

Rendez-vous le samedi 18 juin à partir de 16h pour découvrir ce nouvel événement musical qui dynamise encore la cité des Hurlus.