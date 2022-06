Mouscron: le chantier du bas de la rue de Tourcoing est annulé

Le communiqué de la Ville de Mouscron expliquait pourtant qu’en " raison de travaux sur le réseau télécommunication nécessitant une ouverture en trottoir dans la rue de Tourcoing entre les numéros 41 à 59, à Mouscron, la circulation sera (ou devait, selon le point de vue) être interdite dans la rue de Tourcoing à hauteur du tourne-à-droite pour les véhicules venant de la rue du Christ en direction de la rue de Tourcoing ".

Un communiqué qui date du mercredi 25 mai.La circulation devait être interdite du lundi 30 mai 2022 à 8h30 au jeudi 30 juin 2022 à 16 heures et une déviation devait être mise en place via la rue des Fabricants et la rue du Val pour rejoindre la rue de Tourcoing.

Aucune date annoncée

Des travaux contraignant pour la mobilité dans le centre-ville, surtout vu leur durée.Mais le chantier n’a pas commencé le lundi 30 mai, ni le mardi 31.

48 heures après le début des travaux, la Ville de Mouscron a précisé dans un communiqué que le chantier était " finalement annulé ." Pour quel motif? Au CAM, on l’ignore, puisque la société en charge des travaux (Nethys) n’a donné aucune raison à cette annulation et aucune date de report. Impossible de déterminer une nouvelle date pour cette modification de circulation qui doit tout de même durer un mois.

La circulation peut donc encore se faire sans un seul obstacle de la rue du Christ à la rue de Tourcoing…