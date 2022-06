L’abri de jour de Mouscron fermé par les autorités: «ce n’est pas une punition» répond l’échevin

Selon Didier Mispelaere, des débordements récurrents ont lieu aux abords de la structure, créée en novembre 2021.Des débordements " liés à l’alcool et aux produits stupéfiants.Certains bénéficiaires profèrent des menaces et quelques parents rapportent que leurs enfants ont peur de traverser le petit square à proximité des Frères Maristes. On ne veut pas risquer un drame. " Compréhensible sur le fond. L’échevin des affaires sociales explique aussi qu’un " noyau de sans-abri, arrivé récemment, sème le trouble dans l’abri de jour. "

Des agissements qui justifient une décision aussi sévère?

" Ce n’est pas une punition ", analyse Didier Mispelaere." Mais on n’aime pas la tournure que prennent ces faits étroitement liés à l’abri de jour. "

Taper du poing sur la table: une technique déjà appliquée dans le cadre du dossier Fedasil, où la bourgmestre signait un arrêté ordonnant la réduction du nombre de résidents au Refuge.

Une décision prise en dépit du bon sens?

La fermeture prématurée de l’abri de nuit (le 1er juin au lieu du 1er juillet) pénalise non seulement les fauteurs de trouble, mais aussi les bénéficiaires qui n’ont rien à se reprocher. De son côté, l’échevin des affaires sociales espère que la fermeture " fera réfléchir les personnes qui fréquentent l’abri de jour " et espère repartir sur des bases plus sereines à la rentrée.

Dans le discours de l’élu, les gens qui fréquente la structure sont les "s euls responsables de cette situation. " Sans remettre en cause les agissements de certaines personnes sans-abri à Mouscron, peut-on considérer que la fermeture n’est imputable qu’aux bénéficiaires?

Il est évident que le problème est plus structurel. Parce que les sans-abri sont beaucoup plus exposés aux addictions. Parce qu’ils ne disposent pas toujours des armes nécessaires pour se relever, malgré le soutien sans faille des éducateurs et des assistants sociaux. Et enfin, parce qu’il faut probablement pousser la réflexion plus loin pour mieux combattre ce fléau.

Didier Mispelaere ne nie d’ailleurs pas l’aspect " délicat " de cette fermeture." Je suis le premier à dire que c’est douloureux d’en arriver là.Mais certains ne veulent pas s’en sortir, même avec toute la bonne volonté que notre personnel déploie pour eux. " Un point de vue que tous les acteurs de terrain ne partagent pas.

Autre dossier important: le regroupement de l’abri de jour et de l’abri de nuit dans un seul bâtiment. La Ville de Mouscron en est au même stade que l’an dernier, à savoir qu’elle recherche encore et toujours un local capable d’accueillir et de réunir ces deux structures. " On a encore une visite programmée dans les prochains jours.Tout le monde se dit prêt à nous aider, mais personne ne veut véritablement de l’abri à côté de chez soi ", conclut l’échevin des affaires sociales.

Traduction: le nouvel abri, ce n’est pas pour tout de suite.

Les autorités communales précisent tout de même que les éducateurs des abris de jour et de nuit ainsi que les éducateurs de rue resteront présents au contact des bénéficiaires habituels pour " les encadrer au mieux et éviter tout débordement éventuel durant la période de fermeture. "

Du côté de la rue de Tourcoing, l’abri de nuit est toujours ouvert et accessible tous les jours, de 21h30 à 7h30.