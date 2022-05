Dottignies : entre les gouttes, un rallye photos hollywoodien pour la bonne cause

Les randonneurs du jour n’ont pas été épargnés par la météo et se sont retrouvés surpris par des averses de pluie battante. Néanmoins, tous gardaient le sourire pour la bonne cause qu’est la lutte contre le cancer. Et puis ils savaient qu’à l’issue de cette aventure, ils avaient de quoi se restaurer au chaud et au sec dans la grande salle du Foyer!