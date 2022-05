Mouscron : Aux Baccaras vit son ultime rush, ce week-end

Profiter des voyages, tant qu’on a la santé

"Je suis progressivement passé de 40 m2 à 400 m2, s’amuse le patron qui garde aussi un doux souvenir de son début de carrière, "dès mes 14 ans chez Feronyl, puis comme sous-officier durant six ans avant de devenir fleuriste durant quarante ans dans la rue, par amour pour ma femme!"

Une vie professionnelle agréablement parfumée à laquelle notre interlocuteur met un terme. "Je cesse mes activités le 20 juin. Je pensais arrêter dans deux ou trois ans mais je viens de perdre, coup sur coup, mon père et mon frère.J’en ai la motivation cassée, même si j’ai l’amour du métier. Ma femme m’a dit que nous devrions profiter des années qui nous restent…" , souffle-t-il à la frontière franco-belge où il propose aussi de la maroquinerie, diversification nécessaire pour continuer à rester attrayant. C’est d’ailleurs de l’Hexagone qui viendra le dernier rush de sa carrière. "C’est la fête des mères en France.Ce sera le dernier gros boum, ce dimanche! Ensuite, je commence la liquidation totale en affichant du -50% dès lundi. Tout le monde sera le bienvenu, même celles et ceux qui n’ont jamais franchi la porte."

Pour celui qui affiche un sourire immuable derrière son comptoir comme en ville où il n’est pas rare de le croiser, il devrait un peu perdre de sa superbe, fin juin. "Ce ne sera pas évident d’arrêter, j’aurai certainement la larme à l’œil… Le contact avec les gens, c’était mon plaisir. Tout le monde m’a toujours dit qu’il ne se sentait pas client ici. Il y avait un esprit familial et même une histoire de famille avec les différentes générations qui venaient. Je ne peux retenir que du bon!" Un homme dynamique qui le restera. "Tout le monde sait que j’aime les voyages. Je vais donc continuer à partir dans les pays que je fréquente le plus: la Thaïlande, Bali et la Grèce. Et Singapour aussi!" Philippe compte également renouer avec une passion dont la flamme ne s’est jamais éteinte au plus profond de lui. "J’étais sportif auparavant. Je vais donc retourner à la salle de sport, je vais me remettre à la musculation. J’avais notamment été 3eau championnat de Belgique."

Le magasin devient «Oriental Market»

La nouvelle destinée du lieu est déjà connue. "Malheureusement, cela ne sera plus un fleuriste. Je l’ai proposé à certains mais la conjoncture actuelle ne le permet pas. Cela va devenir une supérette orientale qui me louera le lieu avant de pouvoir l’acheter, espèrent les futurs occupants. Cela ira vite, on procédera à l’état des lieux dès le 4 juillet"