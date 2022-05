Mouscron : comme un R d’accordéon «réveille» la Faune et ses habitués

©EdA

Des retrouvailles qui ont réuni le public et une vingtaine de musiciens et musiciennes, fidèles à l’événement et à son état d’esprit.On retrouvait notamment une habituée de la bande, Emeline Tout Court, cette fois-ci accompagnée de deux autres musiciens (Adrien Guiot et Jon Beat) pour former le trio Borgne Agasse, chargé de lancer les festivités.

Ensuite, La valise, Pascal Deneft, Munsch et Clownest Orchestra puis Miss Betty pour terminer ont soulevé les foules.Tous ces artistes ont rappelé une chose que le public ne peut jamais oublier très longtemps.À quel point l’antre de la Faune représente un endroit à part dans la cité des Hurlus?La réponse est dans la question.Cqfd…