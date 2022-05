La SPA de Mouscron à saturation: « chaque année qui passe se révèle pire que la précédente»

©EdA

Impensable alors que le bien-être animal est sur toutes les lèvres, et pourtant… Pour couronner le tout, les locaux de la SPA ont été fortement touchés par la tempête Eunice en février dernier et la structure doit avancer 10.000 euros pour panser les plaies, avant que l’assurance ne la rembourse. " On va devoir lancer un appel aux dons pour continuer nos missions ", poursuit Laura Willen.

Le nombre d’adoptions ne décolle pas

Heureusement, l’institution peut compter sur une trentaine de bénévoles investis pour épauler les quatre salariés. Un moindre mal dans la prise en charge des 50 chiens et des 52 chats de la SPA de Mouscron (en plus des volatiles). " On sort les canidés deux fois par jour minimum.Mais grâce au dévouement de nos volontaires, on peut leur offrir trois sorties et quelques balades. Ensuite, il y a l’aspect soins à l’infirmerie et la nurserie, puisqu’on recueille aussi des animaux qui n’ont que quelques semaines. "

©EdA

Si les arrivées sont malheureusement trop nombreuses pour permettre à l’équipe de bosser sereinement, le nombre d’adoption ne décolle pas depuis avril. Donc impossible de remplacer les animaux qui partent par ceux qui arrivent." Les gens viennent au refuge avec une liste de critères longue comme le bras. Ils cherchent un chien parfait, un chien objet en quelque sorte ", estime la directrice avec le franc-parler qui la caractérise.

«Plus de capacité? Une fausse bonne idée»

À cela se rajoute aussi et surtout un autre facteur: les races à la mode. Berger malinois, border collie, american staff: les adoptants jettent leur dévolu sur des chiens qui ont des besoins spécifiques, " des besoins incompatibles avec la vie dans un panier ou un canapé et dix minutes de promenade par jour ", indique Laura Willen. Inévitablement, ce sont ces races que l’on retrouve le plus derrière les barreaux de la SPA." On recueille aussi beaucoup des chiens qui ont entre deux et trois ans, qui n’étaient finalement qu’un achat compulsif du confinement. "

D’où l’importance de mettre l’accent sur la pédagogie dès le plus jeune âge. Un projet devrait d’ailleurs germer dans les prochaines années du côté de la SPA. Augmenter la capacité du refuge serait, en revanche, une " fausse bonne idée " pour la directrice, qui estime que toutes les places seraient prises même avec cent chiens. En revanche, un deuxième espace de liberté sera aménagé ces prochains jours pour mettre aux canidés de pouvoir se dégourdir les papattes. Même en surnombre, la SPA de Mouscron continue d’avancer…