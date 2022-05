Benoît Segard a encore fait part d’inquiétudes puisque la précarité gagne malheureusement du terrain. Ainsi, "le nombre de bénéficiaires au revenu d’intégration sociale a presque doublé en dix ans, passant de 651 personnes en 2011 à 1108 en 2021" .

Le travail ne manque pas pour l’équipe en place déjà arrivée à saturation et il sera donc nécessaire de la renforcer. L’homme a évoqué les 500 médiations de dettes en cours, "avec une complexification des dossiers et des situations souvent inextricables […] Les gens s’endettent simplement pour vivre et on n’a pas trop de solutions à proposer" .

Les rentrées furent moindres également en 2021, avec une baisse de 10% des repas à livrer à domicile par rapport à l’année précédente. Difficile d’expliquer si les gens se sont organisés pour cuisiner après le confinement ou si le passage des menus de 5 € à 5,20 €, "soit 4 € de plus par mois" en a refroidi certains pour qui chaque centime compte.

Quant à cette année, il n’y a pas encore de modification budgétaire à l’ordinaire.Par contre, à l’extraordinaire, le CPAS a adapté ses chiffres "afin de procéder à une acquisition à la rue Camille Busschaert et rénover une maison incendiée en décembre 2020" .