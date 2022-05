Le centre-ville de Mouscron à l’heure du Moyen-Âge (photos)

©EdA

Le retour au Moyen-Âge ne durait qu’une journée, mais c’était suffisant pour séduire de nombreux passants, à commencer par Cédric, un Nordiste habitué de ces festivités qui restituent plus ou moins fidèlement l’ambiance de l’époque."J ’étais à Chièvres il y a deux semaines, au festival Trolls et Légendes il y a un mois.Je loupe rarement ce genre d’événements ", assure le passionné.

©EdA

Ceux qui connaissent l’univers médiéval y côtoient les familles qui découvrent les différents exposants et les animations.À l’intérieur de l’église Saint-Barthélémy, une harpiste semble fasciner les petits et les grands. C’est que l’instrument sert aussi à raconter des histoires chevaleresques (et bien souvent romantiques).

Dix heures pour un arc

À la Rénovation urbaine et devant l’église, l’organisation a installé de nombreux jeux anciens, qui font le bonheur des festivaliers autant que la démonstration de fauconnerie." Les rapaces m’ont toujours fasciné ", avoue Jean-Claude devant l’oiseau, imperturbable.

©EdA

Sur la Grand-Place, des curieux assistent à la fabrication d’un arc par Yvan, un facteur d’arc qui pratique ce savoir-faire depuis vingt ans. " J ’ai fendu de l’orme et je suis en train de dégrossir le bois pour lui donner la forme de l’arc.Il faut environ dix heures pour en fabriquer un, de l’abattage à la finition ", explique l’intéressé.

L’arc en cour de création mesurera 1,90 mètre.La technique se veut la plus fidèle possible à celle de l’époque avec seulement deux outils. " J ’ai commencé enfant avec un simple couteau.Depuis, j’ai beaucoup cassé, mais j’ai progressé ", plaisante le Tournaisien, qui se charge aussi de placer la corde pour boucler son travail.Lui et d’autres passionnés sont les gardiens d’une époque que les Mouscronnois ont redécouvert avec beaucoup de plaisir jeudi…