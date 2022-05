Dottignies: marcher pour ne pas oublier Audrey, décédée d’un cancer en novembre 2021

L’héritage d’un combat qu’elle a mené pour elle, mais aussi pour les autres." Par l’intermédiaire de Jérôme Breyne, elle a découvert l’association Warriors Against Cancer, qui accompagne les malades et leurs proches. " Audrey s’est beaucoup investie dans un projet qui lui tenait à cœur: celui d’une maison de soins pour les personnes atteintes de ce mal implacable, qui fait basculer tant de vie. La Warriors Home s’est implantée à Marke (Courtrai) grâce à l’abnégation de nombreux bénévoles, dont Audrey.

©EdA

Aujourd’hui, le centre accueille les malades et leur fait oublier pendant quelques heures leur lourd fardeau. " I l y a autant de néerlandophones que de francophones qui la fréquentent ", poursuit Pauline Vanderbeke.

Comme un juste retour des choses, l’association Warriors Against Cancer participe à l’organisation d’une marche en mémoire d’Audrey, à Dottignies." On cherchait un concept original pour ne pas proposer une marche gourmande de plus. " L’organisation se creuse alors les méninges et découvre le travail de Libérateur d’idées , des Lillois qui prêtent des décors bien connus du 7e art.

Jurassic Park, Harry Potter et bien d’autres surprises attendent les marcheurs dimanche (départ entre 10 heures à 17 heures). " Les décors sont fidèles à l’esprit des films qu’ils représentent.Pour immortaliser ces moments en famille, c’est un chouette concept ", poursuit la responsable de la Maison du Tourisme, séduite par le sens du détail de ces différentes scénographies.

Point de départ de la marche: la salle du Foyer à Dottignies, pour une boucle de 4,8 kilomètres qui emprunte quelques sentiers méconnus de la cité de la main." Sur le parcours, on prévoit un petit quizz sur le thème du cinéma, avec différents lots à gagner au For&ver ou chez Battlekart. On demande une participation d’un euro pour les adultes uniquement, mais le plus important, c’est de poursuivre le combat qu’Audrey menait pour Warriors Against Cancer. " Comme Jérôme Breyne, parti un an et demi avant elle, au plus fort de la première vague de coronavirus, les Mouscronnois n’oublieront pas Audrey Germonprez.