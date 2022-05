Pour sa 71eédition, le marché aux fleurs se vivra sur le parking Métropole dans une ambiance médiévale.

Le Syndicat d’Initiative a pu compter sur l’expertise et les contacts de l’ASBL Anim’Associés qui organisait les Euromédiévales de Tournai pour plonger les visiteurs à l’époque du Moyen âge.

Aux côtés des fleuristes et horticulteurs, une trentaine d’artisans médiévistes et associations (armes, vêtements, grimoires, costumes, minéraux…) seront présents pour le marché médiéval sur la Grand-Place et la Rénovation Urbaine.

Spectacle de fauconnerie

"Il y aura aussi des intervenants (jongleur, conteur, musiciens) en déambulation, précise Pauline Vanderbeke du Syndicat d’Initiative. Les visiteurs pourront découvrir des expositions de rapaces et de machines de siège ainsi qu’admirer un forgeron (Reproarcheo) au travail."

Un spectacle de fauconnerie par la compagnie "The Ardawen Falconry" devrait susciter l’intérêt des petits et des grands. Deux représentations sont prévues, l’une à 13h et l’autre à 17h.

Mariages comme au Moyen Âge

L’église Saint-Barthélemy et son parvis seront également l’un des points névralgiques de cette journée médiévale. À 12h et à 15h, on pourra notamment assister à des cérémonies de mariages officiées par la compagnie “Oratores et Bellatores”, comme à l’époque du Moyen Âge.

Autres animations et activités à proximité de l’église: calligraphie médiévale (de 12h30 à 18h), jeux anciens (de 12h30 à 19h), concert de harpe par Stella Maquet (12h30, 13h30, 15h30, 16h30), cérémonie d’accueil dans l’ordre du temple par Oratores et Bellatores (13h, 16h, 18h), farces médiévales par la compagnie des Z’Amuseurs (14h, 17h).