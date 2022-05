24H en course libre de Mouscron : «Retour à la formule classique», dit l’organisation

La scène repensée en septembre reviendra

« Les différents types de course reviennent, de même que le camping. On n’a pas encore de noms pour les concerts mais on y travaille. On a plusieurs pistes! Par contre, on garde la grande scène testée l’an dernier » , s’enthousiasme Stéphanie Berqué, coprésidente des 24H. Autre élément calqué sur celui de l’édition de septembre dernier: la redistribution des bénéfices. « Il n’y aura pas un projet principal qui sera soutenu, ce sera redistribué au village associatif. Pour rappel, le chèque de l’année dernière s’élevait à 10256,64 € qui ont été redistribués à toutes les associations du village associatif. »