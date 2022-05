Le SPF Finances en passe de déserter la cité hurlue

«Seulement 4 rendez-vous à Mouscron»

"Les deux dernières campagnes de déclaration d’impôts se sont faites en distanciel, relève Florence Angelici, porte-parole. Le personnel du SPF Finances a aidé téléphoniquement les citoyens, ce qui leur a permis de ne pas devoir se déplacer dans les bureaux. Ce fut une grande réussite. Cette année, il n’y a plus de réception de public que sur rendez-vous, à la condition qu’on ne puisse pas aider préalablement le citoyen par téléphone. Ces cas sont devenus très rares (dossiers complexes) et ne concernent pas les personnes âgées dont la déclaration fiscale est souvent simple. Aujourd’hui, il y a seulement quatre rendez-vous qui ont été pris à Mouscron!"

Le personnel transféré à Tournai

La porte-parole Florence Angelici précise également qu’il ne reste que 37 travailleurs sur le site mouscronnois, dont la plupart d’entre eux bénéficient du télétravail. "Ils seront transférés à Tournai, ajoute-t-elle. Quant au service des douanes, également présent dans le bâtiment, il conservera un entrepôt et une petite antenne sur place."

Au niveau des autorités mouscronnoises, on déplore le départ de ce service public. "La fermeture de ce service de proximité indispensable à la population prouve une nouvelle fois que Mouscron et Comines sont les oubliées des autorités belges" , dénonce la députée Mathilde Vandorpe. Tout comme certains citoyens.Une pétition a d’ailleurs été lancée. "Généralement, les personnes qui font appel à ces services ne jonglent pas avec la technologie, explique l’initiateur Michel Maertens qui appelle à se mobiliser pour sauvegarder un service public indispensable et légitime sur le territoire de Mouscron-Comines. Prenons l’exemple d’une de ces personnes qui, en plus, n’aurait pas de moyen de locomotion. Comment va-t-elle remplir sa déclaration d’impôt? Le fait qu’aucune permanence ne soit envisagée sur Mouscron-Comines aura pour conséquences des déplacements pour celles et ceux ne disposant pas d’internet ni d’un moyen de transport. Merci pour la mobilité et les frais occasionnés…"

Moins de services à Ath, Tournai maintenu

Face à cette politique de rationalisation des bâtiments fédéraux, quel avenir pour les antennes de Tournai et d’Ath? "Le Plan Infrastructure 2024 prévoit qu’une partie des services d’Ath rejoindra également Tournai et quittera l’hôtel des Finances de la place des Capucins" , annonce la porte-parole du SPFFinances.

Quant aux services de Tournai, si un déménagement était aussi envisagé pour 2029, cette perspective ne semble plus faire partie des plans du SPF Finances…