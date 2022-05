La récup’, le Mouscronnois David Leroy la transforme en mine d’or

La Fabrik à ID

Tout a commencé pour lui en 2015, lorsqu’il a acheté sa maison. Ses premiers travaux se sont avérés être une révélation pour le Mouscronnois. "Je travaille à mi-temps dans un emploi lié à l’environnement, explique David Leroy. Mon job me plaît et me stimule, mais il reste néanmoins fort théorique. Lorsque j’ai commencé à travailler de mes mains, j’ai immédiatement apprécié de pouvoir concrétiser des choses physiques."

C’est alors que l’envie lui est venue de créer La Fabrik à ID. Son but: imaginer et fabriquer des objets et des meubles uniques en leur genre. "J’ai choisi ce nom pour les initiales d’Isabelle (ma sœur) et David , ajoute-t-il. C’est souvent elle qui me mettait au défi de fabriquer telle ou telle chose, avant que mon activité se développe et que je choisisse de travailler pour des tiers."

Le déchet de l’un est le trésor de l’autre

Jeter, jeter, toujours jeter! David Leroy se dit parfois littéralement outré de découvrir ce que certains peuvent jeter à la poubelle. Alors, lorsqu’il se met à chiner, rares sont les fois où il revient les mains vides. Cette activité finit part l’encombrer peu à peu. "J’ai un garage quasi complet de choses que j’ai récupérées. Souvent, on me demande pourquoi je garde tout ça et que je n’essaye pas de m’en débarrasser, mais je sais que ça me servira un jour. Il suffit d’attendre patiemment que la bonne idée me vienne pour pouvoir enfin utiliser ces objets stockés, même s’il faut attendre plusieurs années pour cela."

Si les objets pouvaient parler

David a un rapport bien plus proche de l’objet qu’on ne pourrait l’imaginer. Pour lui, ce que les personnes en font, façonne l’âme de ses créations. C’est pourquoi il insiste pour que chaque chose soit unique et possède sa propre histoire. "Je n’aime pas l’idée de fabriquer des meubles ou de la décoration à la chaîne, confie-t-il. De ce fait, je ne fabrique jamais deux fois la même chose, même si les personnes ont pu apprécier une de mes créations. "

Et lorsqu’il s’agit de raconter l’évolution de ses fabrications, il n’omet aucun détail. "Un jour, une dame m’avait commandé une table de manucure selon des contraintes spécifiques à son activité. J’ai alors couché mes idées sur papier sans savoir vers quoi j’allais évoluer. Finalement, allant de trouvaille en trouvaille, j’ai récupéré plusieurs éléments, emportant ainsi leur histoire avec moi. J’ai finalement assemblé le tout afin d’aboutir à mon projet. Lors de la remise du meuble à ma cliente, j’y ai joint son récit, contenant l’histoire de chaque piècerécupér ée, que j’avais retranscrite."

Sur Facebook et Instagram: La Fabrik à ID – 0471 82 32 82