La culture skate n’est pas encore Automatic à Mouscron : un magasin pour en donner l'impulsion

Six ans après Tournai, la marque Automatic s’est donc exportée dans la cité des Hurlus. "Ça me tenait à cœur en tant que Mouscronnoisd’origine" , poursuit celui qui est aussi restaurateur (Le British, à Tournai) et organisateur du Skate & Rock. Car en réalité, la discipline est bien plus ancrée dans la cité des Cinq Clochers, depuis une vingtaine d’années, que chez sa proche voisine. Mais rien n’est figé. À Mouscron, le plan comporte plusieurs étapes. L’aménagement d’un skatepark extérieur en est une, comme l’organisation d’un festival à Mouscron également. "Notre événement prévu dimanche lors de la journée sans voiture (Mobicity) a été une réussite. On peut faire grandir la pratique du skate à Mouscron" , assure Jean-Baptiste Kins.

Le magasin Automatic s’est installé en novembre dans la rue de Tournai, au centre-ville. "Le démarrage est moyen. On sait qu’il y a du boulot pour développer la discipline ici. Mais il y a aussi du potentiel. La communauté est plus petite qu’à Tournai mais elle est en demande."

En demande d’un skatepark extérieur qui verra le jour dans les prochaines années. Et en demande aussi d’une évolution des mentalités. "Il faut faire plus de pédagogie à Mouscron, où la culture est moins présente." Pari tenu pour Jean-Baptiste Kins et l’équipe Automatic, représentée par Ludovic Mattart en terre hurlue. Il n’en faut parfois pas beaucoup pour créer le déclic…