Le futur skatepark de Mouscron : pour les jeunes, avec les jeunes

Qu’est ce qui coinçait jusqu’ici? "Les finances, répond l’élue. Aujourd’hui, nous avons les fonds nécessaires pour la création d’un skatepark extérieur. Il ne faut donc absolument pas passer à côté de cette opportunité et rater cet objectif…"

Via la Région wallonne, la Ville de Mouscron dispose d’une enveloppe de 200000 euros pour matérialiser le skatepark. Quant à la part communale, elle peut encore varier.

«Les skateurs pilotent et la commune copilote»

Ce que l’échevine ne veut surtout pas rater, c’est l’aspect consultation populaire. Début mai, le service des Sports lançait un appel aux jeunes sur le net. Quinze jours plus tard, la Ville a reçu une centaine de réponses. "L’idée, c’est de rester fidèle au désir des jeunes qui répondent au formulaire. Les skateurs pilotent et la commune copilote. Ce n’est pas à moi de décider de la forme que prendra le skatepark, c’est au pratiquant, épaulé par plusieurs membres du service qui connaissent le skate et par l’expertise d’acteurs tournaisiens qui maîtrisent déjà cette thématique." C’est le cas de Jean-Baptiste Kins, gérant de la marque Automatic, dont le deuxième magasin a ouvert récemment dans la cité des Hurlus (voir ci-dessous).

Si la culture skate s’est déjà solidement installée à Tournai (plusieurs magasins, un skatepark extérieur parmi les meilleurs de Wallonie, une compétition sportive et un festival), elle doit se faire une place au soleil chez son voisin mouscronnois. Les pratiquants sont là, comme en témoigne le nombre de personnes qui ont répondu à la consultation populaire, qui n’est pas terminée.

Le skatepark au parc communal ? C’est non pour les riverains

Dernière question en suspend: trouver un QG. "Le parc communal était pressenti, mais une partie des riverains s’est opposée à cette idée, poursuit Kathy Valcke. Les jeunes veulent un lieu accessible. Les alentours de la gare de Mouscron tiennent la corde, mais on n’écarte pas la possibilité d’installer le skatepark ailleurs. D’autres sites pourraient correspondre aux attentes."