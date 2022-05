Herseaux: la pizzeria Don Salvatore, inondée suite aux orages, a dû fermer ses portes ce jeudi (vidéo)

Les dégâts sont tels que son patron a été contraint de fermer les lieux ce jeudi, le temps de procéder à un état des lieux et de tout nettoyer avec son équipe.

" En rentrant dans le restaurant, j’ai remarqué qu’une partie du plafond de la pizzeria s’était effondrée en raison des infiltrations d’eau. On a aussi subi des fuites dans le restaurant. À certains endroits, il y avait 3 cm d’eau sur le sol. J’attends l’assureur pour procéder au constat, avec l’espoir de pouvoir rouvrir l’établissement le plus rapidement possible. Je croise les doigts pour que l’on puisse accueillir à nouveau nos clients dès demain ", nous dit Adriano Greco, sous le choc et complètement dépité par cette mésaventure.

Les dommages sont à ce stade difficiles à évaluer mais le préjudice s’annonce important. " Outre le plafond qu’il faudra refaire, du matériel a été endommagé par l’eau: le cuiseur à pâtes, la chambre froide ou encore les télévisions qui sont hors d’usage ", soupire le patron de Don Salvatore.