Le concept de la Maison Médicale encore méconnu? «Une confusion dans l’esprit des mouscronnois»

L’ambition est d’informer tout citoyen, mais aussi toute association ou professionnel de la santé intéressé. Six mois après son ouverture, est-elle encore trop méconnue? " On commence à se faire connaître. Les patients qui s’adressent à nous sont à la recherche de médecins généralistes, qui constituent la porte d’entrée vers une maison médicale ", détaille Cyprien Soyez. " Mais il reste encore une certaine confusion dans l’esprit des mouscronnois, sans doute car il n’y avait aucune maison médicale dans l’entité avant que la nôtre ne s’installe au Tuquet ." Un concept qui pouvait encore sembler abstrait pour certains. La conférence était la suite logique du développement de la structure. " C’est une piste pour réduire la méconnaissance autour de nos missions. On doit séparer la Maison Médicale des centres médicaux. On a notamment constaté une chose: une partie des Mouscronnois estimait que la Maison de la Santé était une maison médicale. Des différences nous distinguent, ce qui n’empêche pas une certaine complémentarité "