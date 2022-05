Cinq ans de plus à la tête de la police mouscronnoise: les confidences du chef de corps Jean-Michel Joseph

La motivation, je l’ai. Individuellement, il faut aussi faire son introspection. Est-ce que j’ai encore des idées?Est-ce que je peux encore les matérialiser avec la confiance du personnel de la zone? Rempiler pour cinq ans, ça me permet aussi de suivre deux dossiers importants: le futur commissariat (dont les travaux devraient débuter à l’automne 2022 pour s’achever deux ans plus tard) et le réseau de vidéosurveillance. Le déploiement de caméras se poursuit notamment au Risquons-Tout, à Herseaux-Gare, Herseaux-Ballons et peut-être au Tuquet et au Mont-à-Leux en 2023. Il est aussi question de préparer la relève.

Penser à sa succession, ça signifie dernier mandat?

C’est une bonne question.J’ai 55 ans, je peux m’arrêter à 60. Honnêtement, je n’ai pas encore pris ma décision.Mais que la réponse soit oui ou non, il faut préparer la relève à faire face à l’évolution du métier, de la société et des mentalités.

Votre parcours emprunte d’abord le chemin de la gendarmerie avant de rejoindre la police, à Tournai puis dans votre ville natale à Mouscron...

J’ai été sous-lieutenant, lieutenant, capitaine et commandant de gendarmerie puis directeur des opérations pour le Hainaut Occidental. À la gendarmerie, tout était très hiérarchisé. En arrivant dans une zone de police locale, j’ai eu les coudées franches pour développer une vision, tout en rendant des comptes à l’autorité communale, qui nous finance. L’une des priorités étant de conserver une police de proximité.À ce sujet, j’estime que l’on fait ce qu’il faut avec les moyens que l’on a. Ce n’est pas un secret, je milite pour renforcer notre effectif (200 membres à la ZP, policiers et civils) et développer une brigade cycliste sur le terrain, plus de présence dans les quartiers et les villages, mais aussi ponctuellement aux frontières.

Le dernier mandat a été marqué par le décès d’Alfred Gadenne, l’arrivée de Fedasil et le coronavirus, La crise sanitaire a-t-elle bouleversé votre quotidien?

Comme tout le monde, on a pris un coup sur la tête. Les frontières fermées, les mesures sanitaires différentes de l’étranger, on n’était pas préparé à ce tourbillon.Mais je pense qu’on a plutôt bien réagi en travaillant main dans la main avec la commune.Les interventions ont chuté, mais les plaintes pour violences intrafamiliales n’ont pas drastiquement augmenté. C’est le cas aujourd’hui.Un fait marquant sur deux concerne ce type d’interventions.Quant à la criminalité, elle s’est en partie reportée sur le net. La deuxième vague de covid a provoqué un cluster dans le commissariat à l’automne 2020, qui a perturbé les tâches quotidiennes de nos équipes.Je repense aussi à l’arrêté de fermeture concernant Famiflora, c’était une période particulière.

On évoque aussi de plus en plus la question des violences policières. Le terme est lourd de sens et peut aussi cacher une défiance, voire cristalliser une colère envers la police.Reste qu’il s’agit d’une question primordiale…

C’est un vrai sujet. Je ressens une crise de la légitimité concernant les représentants de l’ordre. Il faut rester à l’écoute de la population. Mais rester légitime quand on est policier, c’est accepter le fait d’être prêt à utiliser la force si elle est nécessaire, mais ne pas se comporter en cow-boy.Plus que jamais, on doit expliquer aux jeunes que la société doit les protéger, mais qu’elle ne fonctionne pas sans règles. Quant à ceux qui rejoignent la police, il faut insister sur la formation à toutes les bases légales d’une intervention policière sur le terrain. En ce sens, garder une certaine proximité peut aussi servir à l’image de la police. Le citoyen doit pouvoir compter sur nous et ne pas avoir peur de contacter la police.

À ce titre, la dimension humaine est primordiale…

Oui et elle me plaît. J’aime l’ancrage local et n’envisage pas de suivre les choses de loin ou d’en haut.On est une zone à taille humaine.C’est ce qui nous pousse à rester sensible et attentif à la vie mouscronnoise. À titre personnel, je ne pensais pas exercer ce métier quand j’étais jeune.Mais il me plaît, j’ai ça en moi et j’essaie de rester proche de mes équipes, d’apporter de la stabilité et du sérieux.Après tout, vingt ans à la tête d’une zone, ce n’est pas si fréquent…