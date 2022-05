Sécuriser la N512 au lendemain d’une embardée chaotique? «C’est en projetdepuis quelques années»

©EdA

Le conducteur roulait à une vitesse bien trop élevée et avait consommé de l’alcool et des produits stupéfiants.Reste que les riverains du boulevard d’Herseaux ont revécu dimanche matin un scénario qu’ils connaissent malheureusement trop bien. Chaque accident, chaque embardée qui se produit à cet endroit est au mieux spectaculaire, au pire grave. Comme en 2019 où un accident impliquait quatre véhicules et causait de nombreux dégâts.Comme en février où une collision frontale n’a causé, fort heureusement, que deux blessés légers.

Dimanche, le cycliste renversé était conscient à l’arrivée des secours, mais souffrait de deux fractures ouvertes. " On ne dort plus sereinement la nuit ", explique une riveraine, épargnée jusqu’ici par les sorties de route. Passé la stupeur, reste une interrogation: des aménagements peuvent-ils réduire le caractère accidentogène de cette chaussée très fréquentée?

©EdA

" La N512 appartient au SPW, la vitesse y a été réduite récemment, passant de 90 à 70km/h ", explique Marie-Hélène Vanelstraete." Une réflexion est en cours avec le SPW, Ipalle, mais aussi Estaimpuis pour endiguer le phénomène d’inondation, récurrent le long de cet axe. On y travaille depuis des années, il ne faut pas croire qu’on se réveille parce qu’il y a eu un accident. "

Le chaos de dimanche matin servira tout de même de piqûre de rappel." Un plan de réaménagement complet de cette voirie est en discussion, de la frontière française à Dottignies. Il faut dessiner un projet plus contemporain, plus urbain et mieux adapté à la mobilité douce également. Le SPW semble favorable à la réflexion mais le nœud du problème, c’est le coût de ce futur chantier ", poursuit l’échevine de la mobilité.

Il sera colossal puisqu’il ne s’agit pas seulement de creuser un bassin d’orage pour limiter la récurrence des inondations." La question des crues est centrale, mais c’est une bonne opportunité de retravailler sur l’ensemble de la chaussée. On devra peut-être s’appuyer sur des fonds FEDER, mais les plans sont en cours et les discussions se poursuivent. "

Il faudra attendre quelques années avant qu’elles ne se matérialisent.