L’avocat d’un des inspecteurs indique que les policiers avaient été appelés dans le cadre d’un accident de la route avec délit de fuite. "Les policiers avaient pris contact avec madame et une fois qu’ils sont arrivés à son domicile, elle s’est montrée agressive et les insultes ont commencé à pleuvoir.Madame était en état d’ébriété.Il a fallu procéder à une arrestation administrative qui là encore a mal tourné, avec de nouvelles insultes à la clé.Madame a même donné un coup de pied à mon client au niveau de son sternum".

La partie civile avance la déclaration d’un témoin faisant état du comportement déplacé de la prévenue.

Le ministère public a lui aussi relevé l’agressivité d’Isabelle. "Madame a explosé.Il y a eu clairement rébellion. Elle s’était même étonnée de ce qu’elle avait dit aux forces de l’ordre."

Le ministère public a requis 3mois avec sursis.

Plainte d’un voisin

La défense ne conteste pas le coup de pied donné par sa cliente dans le gilet pare-balles du policier.Concernant les outrages, la défense assure que sa cliente vivait une période difficile dans un contexte de séparation avec son époux. "Le couple a deux enfants. Son fils était reparti avec son père et ma cliente, pour des raisons de santé, avait dû arrêter de travailler. Le couple a périclité" , a détaillé la défense.

Dans ce dossier, tout était parti de la plainte d’un voisin à propos d’un accident suite auquel le véhicule de ses parents avait été endommagé.Le voisin était persuadé que c’est la prévenue qui avait embouti la voiture de ses parents.

"Ma cliente, le jour des faits avec les policiers, avait bu trois bières.Elle a toujours contesté avoir été au volant du véhicule qui a causé l’accident.La police est venue chez elle dans ce contexte et elle ne comprenait pas ce qu’on lui voulait , soutient la défense. Elle a tenu des propos injurieux mais je répète qu’elle se trouvait dans un état de stress et d’anxiété et a aussi été blessée.Elle n’a aucun antécédent.Nous sollicitons la suspension."

Le ministère public a tenu à préciser que le comité P avait reçu la plainte suite aux blessures de la prévenue mais qu’il n’était pas allé plus loin. Jugement le 9juin.