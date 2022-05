Mouscron : le bien-être animal «au cœur des préoccupations» selon la bourgmestre

Intervenir sur le terrain, c’est parfois vérifier que les 450 (!) reptiles détenus chez un particulier se portent bien. En 2021, la police a ouvert 35 dossiers concernant la protection animale (50 pour la ville). Neuf d’entre eux ont débouché sur la rédaction de procès-verbaux pour négligence et maltraitance animale et deux d’entre eux ont fait l’objet de saisie. Depuis le début de l’année, le référent Bien-Être Animal a effectué 36 suivis de dossiers, en collaboration avec la police. " Dans 95% des cas, il ne s’agit seulement de négligence ", détaille Alexandre Bourri. Quelques conseils et un peu de prévention suffisent parfois à remettre un propriétaire "ignorant" ou "négligeant" dans le droit chemin et à ne pas retirer l’animal du milieu dans lequel il vit.

Pour mener ce combat quotidien et de plus en plus pris au sérieux par les autorités, la Ville de Mouscron peut compter sur le soutien des associations (SPA, Cat’s Cocoon, Silence Animal, Animaux en Péril, etc), indispensables sur le terrain. " Elles sont très précieuses ", avoue l’inspectrice Dejehansart et bénéficient, pour certaines, de subsides communaux. Autre problématique d’actualité alors que les vacances se rapprochent: l’abandon. Les refuges sont souvent saturés en cette période, un triste constat qui revient tous les ans. " Tous les ans, on mène des campagnes de sensibilisation. On dialogue aussi avec les propriétaires en situation de précarité, pour qu’ils cèdent l’animal à une structure au lieu de l’abandonner. "

Les mentalités ont changé. " Il semble nécessaire que tout soit respecté. Un animal, c’est une responsabilité. Ça méritait une politique claire et une équipe volontaire ", conclut Brigitte Aubert. Il ne manque véritablement plus qu’un vétérinaire investi pour compléter la Cellule Bien-Être Animal de la Ville de Mouscron.