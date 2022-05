Mouscron: un incendie se déclare dans l’école Saint-Paul... 30 minutes avant le début de sa fête annuelle

©EdA

Une intervention qui n’a causé aucun blessé et dont les dégâts sont limités. Mais le jour d’une fancy-fair, c’est vraiment la faute à pas de chance." Le spectacle devait avoir lieu à 11 heures et l’accueil des parents, 30 minutes plus tôt ", rappelle Catherine Van Daele, la directrice de l’établissement.

Après deux ans de léthargie, sans trop de festivités autour de l’établissement scolaire basé au Risquous-Tout, les professeurs, élèves et parents se seraient bien passés de ce maudit compteur." Heureusement, il nous reste une autre installation électrique qui nous permet de proposer un spectacle ", poursuit la directrice.

Le spectacle des enfants et de l’école qui "revisitent Disney" a été reporté à 16 heures, mais peut tout de même avoir lieu." On relativise en se disant qu’il n’y a que des dégâts matériels. Il faudra tout remettre en ordre et profiter du spectacle pour décompresser et voir des sourires sur les visages des enfants et des parents. "

L’intervention a pris fin en milieu de journée, après avoir une grosse frayeur aux enseignants et aux bénévoles chargés d’organiser la fête de l’école.