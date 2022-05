Mouscron: la Société de Logements rénove son parc immobilier

Des logements dans un état pitoyable, des habitations inoccupées et squattées, le tableau n’est pas très reluisant. " Le quartier méritait qu’on s’y attarde ", poursuit la bourgmestre. En croisade pour obtenir des subsides, la Société de Logements transforme son parc immobilier, petit à petit. Les six nouvelles habitations de la rue de Namur sont sorties de terre dernièrement, elles disposent d’un PEB A (l’exigence la plus élevée), ce qui réduit les pertes d’énergie et la consommation de 20 à 30%.

Dans son plan de rénovation 2020-2024, la Société de Logements de Mouscron s’engage à améliorer la performance énergétique et la salubrité de 606 habitations. " On abat et on reconstruit ou on rénove, en fonction de la configuration du bâtiment. Parfois, une rénovation coûte plus cher avec le désamiantage et les autres travaux ", indique Laurent Meert, son directeur. L’objectif global est clair: améliorer les conditions de vie des locataires. Un meilleur confort dans une construction qui ne représente plus un gouffre en termes de consommation d’énergie. Une étape indispensable dans la modernisation du parc immobilier de la structure mouscronnoise, qui devait y passer. " On dépend des subsides que la région nous accorde. Mais on garde un loyer qui n’excède pas plus de 20% des revenus du foyer pour garantir l’accessibilité de nos logements. "

Dans le cas de ces six nouveaux appartements rue de Namur, il oscille entre 300 et 400 euros. Une occasion inespérée de vivre dans du "neuf."