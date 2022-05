PHOTOS | Les internats régionaux se sont retrouvés à la plaine de Neckere

Les bases du golf ont été expliquées avec beaucoup de pédagogie par le moniteur. ©EdA

Ce rendez-vous sportif a permis de renouer avec une tradition à laquelle tenait son coordinateur, Nicolas Baert, éducateur à l’internat du collège technique Saint-Henri de Mouscron: "Cela fait des années que ce rendez-vous existe.On avait commencé avec Saint-Henri Comines avec qui il y a une bonne entente pour progressivement s’ouvrir à d’autres internats".

Le tir à l’arc impose une maîtrise de soi, la pratique canalise. ©EdA

"Ça fait du bien de se retrouver ensemble, on n’est pas loin de cent jeunes, aujourd’hui, grâce à une date qui nous convenait tous!"

Le sport jusque sur la peau! ©EdA

"Les gens sont venus en voitures ou en camionnettes. On était en demande de se retrouver ensemble et les jeunes l’étaient tout autant. D’ailleurs, ça continuera la semaine prochaine: on ira à Blandain".

Nicolas Baert veillait au grain et ne perdait pas une miette des résultats sportifs, notamment grâce à l’aide de l’un de ses fils. ©EdA

