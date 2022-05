Aujourd’hui, elle s’apprête à conquérir le marché, fruit de la réflexion de Fabrice Furlan, ancien de chez Decathlon ayant lancé sa start-up près de chez nous, à Saint-André-lez-Lille, "parce que je voulais raconter une autre histoire, pas simplement évoluer" .

Lui et sa dizaine de forces vives savourent une belle aventure humaine, convaincus du potentiel de l’objet à la fois beau — ils parlent de "Mobilité haute couture" et utile. Tout semble avoir été pensé jusque dans les moindres détails.

«Sécurité, confort, résistance, durabilité»

La réflexion s’apprécie d’autant plus que le produit à roulettes est labellisé 100% français (OFG), une première pour ce genre d’engin. Mieux: 80% de sa composition est originaire des Hauts-de-France! Roubaix pour les structures mécaniques (WTX Europe), Neuville-en-Ferrain pour les pièces en plastique (Hybster) et Bethune pour l’électronique comme les câblages, les LED (Eiffage). On peut ajouter la marque de bagagerie lilloise pour transporter le véhicule (La Virgule). Seul le bloc batteries provient de Bordeaux (Gouach).

"La dépendance de l’autre a tellement été exacerbée… Faire du "Made in France" est donc une conviction personnelle, avec une idée d’écoresponsabilité. Je pense notamment à la batterie renouvelable, 100% réparable: ses cellules sont démontables plutôt que soudées entre elles, permettant de sérieusement allonger sa durée de vie. Chacun pourra réparer sa trottinette lui-même, à l’aide de tutoriels par exemple, indique M. Furlan à propos de son produit garanti cinq ans. J’ai eu l’idée de Plume Allure en 2018 pour oser me lancer dans ce projet en 2019. Cette trottinette est un condensé de nos besoins après analyse du marché auprès de différents profils d’utilisateurs. On a tout passé au filtre de l’utilité, on est novateur en visibilité et en sécurité." C’est peu dire lorsqu’on voit les puissantes bandes LED immanquables à l’avant et la LED rouge de freinage à l’arrière complétée par la même luminosité à l’arrière… du casque de l’utilisateur (Cosmo Connected – Paris). Ce dernier est en effet connecté en Bluetooth! "La sécurité passe aussi par un positionnement plus confortable, avec un espace plus large pour les pieds." Clément Ducatez à la communication de Plume complète l’énumération des avantages: "La trottinette ne pèse que 20 kg et peut supporter jusqu’à 120 kg quand les autres vont jusqu’à 100 kg. Ses jantes 10 pouces assurent un réel confort en descendant les bordures tandis que son châssis tubulaire permet de la robustesse. Les cinq modes de conduite permettent notamment de monter toutes les côtes sans baisse de régime (de 500 watts, elle peut passer à 1000 en crête), avec une autonomie allant de 45 à 70 kilomètres! Tous ces aspects pensés ont un but: faire évoluer la mobilité douce en incitant à se déplacer avec une trottinette."

Les précommandes font un véritable carton!

En fonction des performances souhaitées par l’acquéreur, l’engin à roulettes est proposé aux alentours de 1000 €. "C’est un investissement mais pour du long terme. On est jugé pas cher pour le produit que nous proposons. On ne veut pas être haut de gamme, on se positionne plutôt en "Premium" que l’on veut rendre accessible. Nous envisageons de lancer la production cet été sur une chaîne de fabrication localisée à Roubaix pour des livraisons en septembre."

Preuve qu’on croit en cet ambitieux projet: les précommandes de la part de trottinettistes sont lancées depuis peu et, à l’heure de rédiger ces lignes, grâce à 44 contributeurs finançant la production — en bénéficiant d’une réduction de 20% sur l’engin, l’objectif des 50000 € à atteindre est déjà franchi: il était de 52155 €, hier après-midi!

www.plume-mobility.com